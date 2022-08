Źródło: The Athletic

FC Barcelona według wieści The Athletic chciała wszcząć śledztwo w sprawie działalności PSG i Man City. Dziennikarz Financial Times Simon Cooper przekazał w swojej książce, że w lutym 2020 roku urzędnik UEFA jadł obiad z przedstawicielem klubu z Camp Nou. W jego trakcie usłyszał oskarżenia związane z brakiem ścisłego przestrzegania zasad finansowego fair play. Dotyczyło to klubów powiązanych z państwami.

Ciekawe informacje na temat FC Barcelony pojawiły się w The Athletic

Katalończycy podobno dążyli do tego, aby zostało wszczęte postępowanie w UEFA przeciwko PSG i Man City

Przedstawiciel La Liga chciał wykorzystać wszystko, co się da, aby giganci wspierani dużymi środkami pieniężnymi przez państwa, zostali dokładnie przeanalizowanie pod względem przestrzegania zasad finansowego fair play

FC Barcelona próbowała ryzykownych opcji?

FC Barcelona ma ambitne plany związane z rywalizacją w Europie. Sternicy Katalończyków są jednak świadomi tego, że z niektórymi klubami nie mają szans rywalizować pod względem finansowym. W związku z tym podobno interweniowali w tej sprawie w UEFA.

Dziennikarz Simon Cooper przekonywał, że w pewnym momencie jeden z pracowników Barcy złożył kontrowersyjne pytanie. Chciał się dowiedzieć, czy w dziale fair-play, jest ktoś, kto mógłby przyjąć wynagrodzenie. Urzędnik UEFA miał zrozumieć to tak, że Katalończycy byli gotowi dać mu łapówkę.

UEFA w odpowiedzi na sugestie The Athletic zabrała stanowisko w sprawie. Dała do zrozumienia, że nie miała wiedzy o tym spotkaniu. Jednocześnie nikt nie wiedział o rzekomych prośbach, które zostały przedstawione przez żurnalistę Financial Times.

Barca już w połowie sierpnia zacznie ligowe zmagania, mierząc się w pierwszej kolejce ligowe z Rayo Vallecano. Zanim jednak do tego dojdzie, to w najbliższy piątek o godzinie 11:00 w klubie z Camp Nou odbędzie się prezentacja Roberta Lewandowskiego. Reprezentant Polski jednocześnie w najbliższy weekend ma rozegrać kolejny mecz w koszulce Blaugrany w ramach Pucharu Gampera przeciwko Pumas.

