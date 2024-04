FC Barcelona wkrótce planuje zaproponować Pedriemu nowy kontrakt, donosi Fabrizio Romano. Katalończycy są zadowoleni z postawy młodego gwiazdora, mimo problemów zdrowotnych i chcą go zatrzymać na długie lata.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri jest jednym z kluczowych zawodników Barcelony

Młody Hiszpan udowadnia to w każdym meczu

Duma Katalonii zaproponuje mu nową umowę

Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Pedrim

Pedri leczył w ostatnim czasie kontuzje, ale gdy gra jest kluczowym zawodnikiem FC Barcelony. Udowodnił to także w środowym meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. Gdy pojawił się na boisku w drugiej części spotkania odmienił losy spotkania i pokazał, jak wartościowym jest dla Blaugrany piłkarzem.

Fabrizio Romano donosi, że Barcelona jest najwyraźniej bardzo zadowolona z Pedriego pomimo jego problemów z kontuzjami i planuje wkrótce zaproponować mu przedłużenie kontraktu. Rozmowy z agentami Hiszpana będą miały miejsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Jego obecna umowa obowiązuje do 2026 roku, co daje Barcelonie wystarczająco czasu na negocjacje po zakończeniu sezonu. Wszystko wskazuje na przedłużenie kontraktu do 2028 roku i podwyżkę wynagrodzenia.