Lionel Messi otrzymał od Paris Saint-Germain krótki urlop i wróci do drużyny dopiero w nowym roku. Również w styczniu paryżanie zamierzają rozpocząć negocjacje z Argentyńczykiem w sprawie przedłużenia umowy. Na ten moment trudno wyobrazić sobie możliwość powrotu mistrza świata do FC Barcelony.

Obecna umowa Messiego z PSG obowiązuje tylko do końca sezonu

Mistrzowie Francji chcą w styczniu przekonać Argentyńczyka do przedłużenia współpracy o kolejny sezon

Osoby z otoczenia piłkarza uważają, że na ten moment jest w 90 % przekonany do tego pomysłu

PSG chce w styczniu zapewnić sobie usługi mistrza świata na dłużej

Lionel Messi znajduje się obecnie na szczycie świata. Podczas rundy jesiennej błyszczał w barwach Paris Saint-Germain, a na Mistrzostwach Świata w Katarze zebrał wszelkie najważniejsze laury – wraz z Pucharem Świata.

Obecna umowa kapitana reprezentacji Argentyny z mistrzami Francji obowiązuje zaledwie do końca sezonu. Nasser Al-Khelaifi jeszcze przed finałem mundialu potwierdzał, że zamierza pozostawić w zespole zarówno Messiego, jak i Kyliana Mbappe. Teraz Mundo Deportivo donosi, kiedy klub zamierza zasiąść do rozmów negocjacyjnych z 35-latkiem.

Piłkarz otrzymał od pracodawcy trochę wolnego i wróci do pracy z drużyną dopiero po nowym roku. W styczniu Paris Saint-Germain chciałoby też przypieczętować przedłużenie współpracy ze świeżo upieczonym mistrzem świata. Wiele wskazuje na to, że obie strony odnajdą porozumienie. Ostatnia forma sprawiła, iż siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki czuje, że to jeszcze nie czas na przenosiny do Major League Soccer. Z kolei powrót do Barcelony jest niemal niemożliwy i to nie tylko ze względów finansowych. Choć sam prezes Laporta i klub wielokrotnie chwalił Messiego po tym, jak ten zdobył mistrzostwo świata, zawodnik żywi urazę wobec szefa Dumy Katalonii. Kością niezgody jest rzecz jasna odejście Argentyńczyka z Camp Nou latem 2021 roku. Mundo Deportivo donosi, ze wedle osób z otoczenia 35-latka, ten jest skłonny na 90 % zaakceptować ofertę z Paryża.

Messi przed startem mundialu rozegrał 19 spotkań dla Paris Saint-Germain. Zanotował w nich aż 12 bramek i 14 asyst.

