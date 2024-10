FC Barcelona wciąż czeka na powrót na Camp Nou. Termin opóźnia się

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona wróci na Camp Nou najwcześniej w lutym

FC Barcelona pierwotnie zamierzała wrócić na Camp Nou pod koniec 2023 roku, kiedy to stadion miał pomieścić 65 000 kibiców. Jednak z powodu opóźnień w pracach budowlanych, ten termin stał się mało prawdopodobny. Wiceprezydent klubu, Elena Fort, podczas konferencji prasowej podkreśliła, że choć stadion ma być gotowy do końca grudnia, nie oznacza to automatycznie powrotu drużyny na Camp Nou.

Jednym z powodów opóźnienia są przepisy UEFA, które zabraniają klubom zmiany stadionu w trakcie fazy ligowej. Ostatni mecz Ligi Mistrzów, w którym Barcelona zmierzy się z Atalantą, odbędzie się na Montjuic 29 stycznia. Po tym terminie powrót na Camp Nou będzie już możliwy, co sprawia, że pierwszy mecz na legendarnym stadionie prawdopodobnie odbędzie się 2 lutego, kiedy Barcelona podejmie Deportivo Alavés.

Powrót na Camp Nou wiąże się z wieloma wyzwaniami logistycznymi i organizacyjnymi. Klub będzie musiał dostosować infrastrukturę oraz zapewnić odpowiednie warunki dla kibiców. Istotne jest również, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z utrzymywaniem dwóch stadionów. Mimo wszystko, Barcelona dąży do tego, aby jak najszybciej wrócić na Camp Nou i ponownie poczuć atmosferę, którą zapewnia stadion pełen kibiców.

