Dlaczego Barcelona znów straciła punkty w La Liga? Oto odpowiedź

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona bez Yamala nie wygrywa w La Liga

Lamine Yamal stał się kluczową postacią FC Barcelony prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jego szybkość, technika i zdolność do kreowania sytuacji na prawej stronie boiska znacząco przyczyniły się do udanego początku sezonu Blaugrany. Jednak statystyki jasno pokazują, że brak Yamala w wyjściowym składzie mocno odbija się na wynikach zespołu.

W obecnym sezonie La Liga Barcelona rozegrała 15 meczów, z czego w czterech nie udało jej się zdobyć kompletu punktów. Co łączy te spotkania? We wszystkich tych przypadkach Yamal nie był w pierwszym składzie lub w ogóle nie pojawił się na boisku. Dotkliwe porażki z Realem Sociedad (0:1) i Las Palmas (1:2) czy remisy z Celtą Vigo (2:2) pokazują, jak wiele zależy od obecności młodego skrzydłowego.

W meczu z Osasuną Lamine pojawił się na boisku dopiero w drugiej połowie, strzelając pięknego, choć nieistotnego dla wyniku gola. W spotkaniach z Realem Sociedad i Celtą Vigo młody talent pauzował z powodu kontuzji kostki. W obu przypadkach drużynie wyraźnie brakowało dynamiki i pomysłu w ataku.

Najnowszy przykład to starcie z Las Palmas. Yamal wszedł na boisko po przerwie, kiedy Barca przegrywała już 0:1. Choć udało się doprowadzić do wyrównania, finalnie to rywale cieszyli się z trzech punktów. To tylko pokazuje, jak istotny jest młody Hiszpan, gdy rozpoczyna mecz w wyjściowym składzie. Bez niego Barcelona ma ogromne trudności.