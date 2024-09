Barcelona podpisze nowy kontrakt z młodym gwiazdorem. Klauzula na 500 mln euro!

FC Barcelona, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami hiszpańskich mediów, przygotowuje się do podpisania nowego kontraktu z Markiem Bernalem. Teraz nowe informacje w tym temacie przekazał znany ekspert Fabrizio Romano.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernal z gigantyczną klauzulą odstępnego w nowym kontrakcie

Marc Bernal, który doznał zerwania więzadła krzyżowego wykluczającego go z gry na cały sezon, wciąż pozostaje ważną postacią w FC Barcelonie. Klub wiąże z nim ogromne nadzieje na przyszłość. Kilka dni temu, “Sport” donosił, że Blaugrana przygotowuje się do podpisania nowego kontraktu z młodym gwiazdorem. Jednym z powodów przyspieszenia negocjacji miało być duże zainteresowanie Bernalem ze strony Manchesteru United oraz kilku innych drużyn z Premier League.

Tymczasem Fabrizio Romano informuje, że FC Barcelona zaczęła podpisywać już wszystkie dokumenty dotyczące nowej umowy Marca Bernala, choć oficjalne ogłoszenie nastąpi w późniejszym terminie. Nowy kontrakt ma obowiązywać do czerwca 2029 roku. Jednak jego najważniejszym punktem ma być gigantyczna klauzula odstępnego. Zdaniem włoskiego eksperta będzie wynosić 500 milionów euro.

Przedłużenie kontraktu będzie stanowić dla Bernala potężny impuls do pewności siebie, który, mimo kontuzji, nadal ma nadzieję na długą i pełną sukcesów karierę na najwyższym szczeblu. Barcelona nie tylko wspiera go w trakcie rehabilitacji, ale także wyraźnie pokazuje, że widzi w nim ważnego gracza na przyszłość. “Sport” nie ma wątpliwości, że młody gwiazdor od razu po wyleczeniu kontuzji dołączy do pierwszego zespołu Dumy Katalonii.

Zobacz również: Urban wściekły po porażce Górnika. Ostro skomentował decyzje VAR