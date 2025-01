SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona – Athletic Bilbao: oficjalne składy

FC Barcelona otrzymała dobre wieści przed środowym spotkaniem z Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Czekając na możliwość wystawienia Daniego Olmo, z którym mógłby skompletować swoją najlepszą jedenastkę, Hansi Flick odzyskał dziś wieczorem swój najlepszy ofensywny tercet. Trener FC Barcelony potwierdził wczoraj, że będzie mógł skorzystać z Lamine’a Yamala.

Młody napastnik Barcy był nieobecny w dwóch ostatnich meczach (z Atletico w La Liga oraz z Barbastro w pierwszym spotkaniu Pucharu Króla). Raphinha również nie zagrał z Barbastro z powodu ostrożności, natomiast Lewandowski po swoim dublecie w Pucharze Króla zdobył już tylko jednego gola mniej niż w całym poprzednim sezonie. Dziś ten ofensywny tercet ponownie zobaczymy razem na boisku.

Natomiast najważniejsze z perspektywy polskich kibiców to to, że ponownie szansę od Hansiego Flicka dostał Wojciech Szczęsny. Po meczu z Barbastro pojawiały się nieśmiałe spekulacje w tym temacie, ale do ostatniej chwili nie było pewne, czy Niemiec postawi na Polaka czy Inakiego Penę.

Składy na mecz Barcelona – Athletic

FC Barcelona: Szczęsny, Balde, Cubarsi, Martnez, Kounde, Gavi, Pedri, Casado, Lewandowski, Raphinha, Yamal.

Athletic Bilbao: Unai Simon, Yuri, Paredes, Vivian, Lekue, Jauregizar, Prados, Berenguer, Unai G. Williams, Guruzeta.

Początek meczu o godzinie 20:00.