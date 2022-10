Barcelona – Athletic: Lewandowski trafił do siatki [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona w niedzielę wieczorem była bezlitosna dla Athletiku Bilbao. “Barca” zdominowała swojego rywala i wygrała wynikiem 4:0 w meczu 11. kolejki La Ligi. Jednego z goli zdobył niezawodny Robert Lewandowski.

Barcelona wyglądała znakomicie na tle Athletiku Bilbao

Na listę strzelców wpisali się Dembele, Roberto, Lewandowski i Torres

Polak zaliczył też asystę przy golu Francuza

Lewandowski ponownie znalazł drogę do bramki

Barcelona pewnie wygrała z Athletikiem Bilbao w meczu w ramach 11. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy. Na tablicy wyników ujrzeliśmy rezultat 4:0 dla gospodarzy. Gole dla “Barcy” strzelili Ousmane Dembele, Sergi Roberto, Ferran Torres oraz Robert Lewandowski. Polski napastnik w 22. minucie świetnie obrócił się w polu karnym i mocnym uderzeniem pokonał golkipera rywali – Unaia Simona. “Lewy” do pięknej bramki dołożył także ładną asystę przy trafieniu Francuza.

𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! Ależ to zrobił! Już 3:0 dla Barcelony! ⚽️✌️



📺 Oglądajcie starcie Barcelona – Athletic w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/cP1wc7C8pf pic.twitter.com/5IfZYhLIPx — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2022

To dwunasty gol Roberta Lewandowskiego w obecnym sezonie La Ligi. We wszystkich rozgrywkach kapitan reprezentacji Polski zdobył już aż szesnaście goli. 34-latek w 63. minucie spotkania został zmieniony przez Ansu Fatiego, żeby trochę dłużej odpocząć przed meczem z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. Kibice docenili go oklaskami.

Przypomnijmy, że “Lewy” barwy klubowe zmienił podczas ostatniego letniego okienka transferowego – wówczas były zawodnik Borussii Dortmund za 45 milionów euro przeszedł z Bayernu Monachium do Barcelony.

Póki co pobyt skutecznego snajpera na Camp Nou wiąże się z mieszanymi odczuciami – co prawda “Duma Katalonii” dobrze prezentuje się w lidze i jest tuż za Realem Madryt, ale praktycznie pewne jest, że zespół Xaviego Hernandeza nie awansuje do fazy pucharowej Champions League. Lewandowski pod względem indywidualnym wygląda natomiast znakomicie i nie można mu zbyt wiele zarzucić.

Zobacz również:

Czytaj więcej: