Barcelona apeluje do La Liga ws. kontrowersji. “Niech udowodnią”

Barcelona pokrzywdzona przez VAR?

W 13. minucie starcia w San Sebastian Robert Lewandowski cieszył się z 15. trafienia w tym sezonie La Liga. Jednak radość polskiego napastnika nie trwała zbyt długo – analiza VAR wykazała, że 35-latek znalazł się na spalonym. Czy półautomatyczny system wideoweryfikacji prawidłowo oznaczył linię? Niektóre ujęcia podają to w wątpliwość i wskazują na błąd, który pozbawił Barcelonę gola.

Po ostatnim gwizdku piłkarze Blaugrany starali się ważyć słowa, komentując kontrowersyjną sytuację. Pomeczową wypowiedź Iñakiego Peñi cytuje Marca:

– Możliwy jest błąd w oznaczeniu stopy Roberta. Miejmy nadzieję, że jeśli doszło do tak poważnego błędu, LaLiga podejmie odpowiednie działania. Jeśli to był błąd, niech to zostanie udowodnione, niech to zostanie zbadane i niech działają.

Wydaje się, że wobec tak istotnych wątpliwości La Liga zdecyduje się na publikację oficjalnego komunikatu w sprawie spotkania Real Sociedad – FC Barcelona i sytuacji z 13. minuty. Oczywiście nie należy spodziewać się, że pojedynek na Estadio Anoeta zostanie powtórzony, jednak władze rozgrywek powinny jednoznacznie wypowiedzieć się w kwestii ofsajdu i uciąć dyskusje.