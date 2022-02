Aubameyang pożegnał się z fanami Arsenalu

Pressfocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang finalnie rozwiązał kontrakt z Arsenalem. Dla Kanonierów to całkiem dobry interes, bo Gabończyk i tak został skreślony przez Mikela Artetę. Piłkarz pozostał jednak lojalny wobec byłego pracodawcy i prosto z Katalonii wystosował pożegnalne oświadczenie do fanów Kanonierów.

Pierre-Emerick Aubameyang dodał emocjonalny wpis w mediach społecznościowych

Napastnik trenuje już w Barcelonie, gdzie wkrótce zostanie oficjalnie zaprezentowany

Arsenal finalnie rozwiązał kontrakt z 32-latkiem za porozumieniem stron

Aubameyang wyjechał z Londynu na zawsze

Pierre-Emerick Aubameyang dogadał się z FC Barceloną w ostatnim dniu zimowego okienka. Rzutem na taśmę wynegocjował z Arsenalem zerwanie kontraktu za porozumieniem stron. Grudzień nie był dobrym miesiącem dla Gabończyka. Wówczas zirytował Mikela Artetę swoim zachowaniem, przez co stracił opaskę kapitana i musiał trenować w rezerwach.

Przez taką kolej rzeczy od tamtej pory nie zagrał żadnego meczu dla Arsenalu, więc było jasne, że jego przygoda w Londynie powoli dobiega końca. Kiedy wystartowało zimowe okienko 32-latek nie narzekał na brak zainteresowania. Zawodnik jednak deklarował chęć walczenia o powrót do gry w koszulce Kanonierów, jednak rzeczywistość ukazała zupełnie coś innego.

Obecnie Gabończyk trenuje pod okiem Xaviego i wkrótce powinien zostać oficjalnie zaprezentowany przez nowego pracodawcę. Arsenal musi przesłać jeszcze resztę potrzebnych dokumentów, aby Barca mogła sfinalizować całą transakcję. Wszystko idzie sprawnie, więc w przeciągu kilkudziesięciu najbliższych godzin powinien pojawić się komunikat w tej sprawie.

Niemniej Aubameyang nie zapomniał skąd przybył do Katalonii. Snajper w emocjonalnym wpisie na Instagramie podziękował za cztery ostatnie lata w klubie z Emirates. Do tego nie ukrywał żalu, że w taki sposób rozstał się z drużyną, w której spędził łącznie cztery lata.

– “Dziękuję za uczynienie Londynu domem dla mnie i mojej rodziny przez ostatnie cztery lata” – rozpoczął Auba.

– “Szansa na zdobycie trofeów i zaszczyt bycia kapitanem tego klubu to coś, co na zawsze zachowam w sercu. Zawsze byłem w 100% skupiony i zaangażowany w robienie wszystkiego, co w mojej mocy dla tego klubu, dlatego odejście bez prawdziwego pożegnania boli – ale to jest piłka nożna” – zaznaczył piłkarz.

– “Przykro mi, że nie miałem szansy pomóc kolegom z drużyny w ciągu ostatnich kilku tygodni, ale nie mam nic poza szacunkiem dla tego klubu i szczerze życzę wszystkim moim chłopakom i fanom wszystkiego najlepszego i wielu udanych lat w przyszłości” – zakończył.

Aubameyang inkasował w Arsenalu potężną tygodniówkę. Stąd Kanonierzy zaoszczędzą na rozstaniu z 32-latkiem ponad 20 mln funtów. Zawodnik ma pewno nie będzie mógł liczyć na 350 tyś. euro pensji w Barcelonie. Chociażby Adama Traore odrzucił lukratywną ofertę Spurs dla jedynych 15 tyś. euro w Blaugranie.

