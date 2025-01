Atletico zatrzymane przez Leganes. Simeone o niezwykłej podróży

Atletico Madryt zaliczyło wpadkę w sobotnim starciu La Liga przeciwko Leganes. Po zakończeniu spotkania podsumował je trener Diego Simeone, odnosząc się do rekordowej passy.

fot. Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Diego Simeone o fantastycznej passie Atletico Madryt

Atletio Madryt przystępowało w roli zdecydowanego faworyta do rywalizacji z Leganes. Ekipa z Wanda Metropolitano miała zamiar odnieść szesnaste zwycięstwo, licząc wszystkie rozgrywki. Finalnie jednak zespół Diego Simeone musiał opuścić plac gry na tarczy. Szkoleniowiec stołecznej ekipy wypowiedział się na ten temat.

– Porozmawiajmy po kolei. Rozegraliśmy piętnaście wspaniałych meczów, które zapiszą się w historii klubu. To piękne. Ciężko pracowaliśmy, aby to osiągnąć, co przyniosło nam korzyści w mistrzostwach, pucharze i Lidze Mistrzów – mówił trener Atletico cytowany przez As.com.

– Leganes grało bardzo dobrze w defensywie. Mieliśmy rzut karny, a potem ostatnią szansę, która wyglądała jak bramka… Przede wszystkim chcę pogratulować zawodnikom wysiłku, jaki włożyli do dzisiejszego dnia i poczucia, że ​​zrobiliśmy wiele rzeczy dobrze, ale drobne szczegóły nie zadziałały na naszą korzyść – kontynuował Argentyńczyk.

– Kiedy przyzwyczaisz się do wygrywania, przegrana jest bardzo trudna. Wygrywanie jest bardzo przyjemne, pożyteczne, stwarza wiele pozytywnych sytuacji. Czasem jednak przychodzi czas, kiedy musisz przegrać… To część gry, podróż, ścieżka. Musimy to zaakceptować – powiedział Simeone.

Kolejne starcie madrycka ekipa rozegra już w środku tygodnia w elitarnych rozgrywkach. Na drodze Atletico stanie Bayer Leverkusen. Z kolei kilka dni później ekipa argentyńskiego szkoleniowca zmierzy się w roli gospodarza z Villarreal.

