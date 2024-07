fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe zaprezentowany. Wielkie pieniądze dla gwiazdora

Real Madryt we wtorek oficjalnie zaprezentował na Santiago Bernabeu Kyliana Mbappe. Kibice zebrali się na stadionie, aby podziwiać swoją nową gwiazdę. Klub zmuszony był poczekać na ten moment do zakończenia Euro 2024, gdyż Didier Deschamps nie chciał przed turniejem rozpraszać swojego kapitana. Po kilku dniach urlopu Mbappe dotarł do Madrytu, gdzie niebawem zacznie przygotowania do sezonu 2024/2025.

Transfer Mbappe do Realu Madryt był zapisany w gwiazdach. Mówiło się o nim od lat, bowiem Florentino Perez niejednokrotnie próbował sprowadzić go do swojego zespołu. Udało się wykorzystać okazję, jaką niewątpliwie był wygasający kontrakt z Paris Saint-Germain. Mbappe uznał, że to odpowiedni moment na zmianę otoczenia, dogadując się i dołączając do Królewskich w ramach wolnego transferu.

🚨 Kylian Mbappe's signing bonus at Real Madrid is between €100m and €115m.



(Source: @marca ) pic.twitter.com/d4eCg1Yuk9 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2024

Real co prawda nie musiał płacić PSG za Mbappe, ale za to zaoferował dużo większe pieniądze samemu zawodnikowi. Na mocy pięcioletniego kontraktu Francuz będzie co sezon pobierał 15 milionów euro pensji podstawowej. Dodatkowo, ma otrzymać od 100 do 115 milionów euro za sam podpis pod umową. Płatność została rozdzielona na pięć lat, więc klub nie musi wypłacać mu całej kwoty od razu. To olbrzymie wynagrodzenie dla 25-latka, choć w Paryżu mógł liczyć na jeszcze większe zarobki.