PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji przed meczem Realu Madryt z Deportivo Alaves. Włoch przyznał, że popełnił błędy w przygotowaniu spotkania z Paris Saint-Germain, w którym rywale zdominowali Królewskich.

Real Madryt zaprezentował się słabo w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko PSG (0:1)

Carlo Ancelotti wziął winę na siebie i zapewnił, że dobrze przygotuje drużynę na rewanż

Ancelotti: krytyka jest uzasadniona, zrobiliśmy pewne rzeczy źle

Real Madryt przegrał z Paris Saint-Germain (0:1) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Sam wynik nie odzwierciedla przebiegu spotkania, w którym Królewscy nie oddali nawet jednego strzału na bramkę Gianluigiego Donnarummy. Do ostatniego starcia odniósł się też Carlo Ancelotti podczas konferencji prasowej.

– Rozmawiałem z prezesem i z każdą osobą w klubie. Są tak samo zranieni, jak my. Wizerunek drużyny nie był dobry. Wynik to nasz najmniejszy problem, bo prawdę mówiąc, można go odmienić. Gorszy był sam obraz naszej gry. Krytyka skierowana w naszym kierunku jest uzasadniona. Pewne rzeczy zrobiliśmy źle. Jestem pierwszy do skrytykowania samego siebie i biorę na siebie odpowiedzialność. Trzeba to zrozumieć i uczyć się na błędach – powiedział włoski trener. – Nigdy nie mówiliśmy, że wygramy z PSG. Za trzy tygodnie będziemy mogli jednak lepiej z nimi rywalizować. Nie mam co do tego wątpliwości – dodał.

Nie zabrakło pytań o Kyliana Mbappe. Zawodnik od dawna negocjuje z Realem Madryt, ale ostatnio PSG zaproponowało mu ogromny kontrakt, by został na Parc des Princes.

– Mamy bardzo konkurencyjny skład. Patrząc jednak w przyszłość, myślimy o pewnych kwestiach. Każdego roku staramy się polepszać nasz zespół. Mbappe zadał nam mnóstwo obrażeń. Mamy trzy tygodnie, by przygotować się na rewanż przeciwko niemu – skomentował doniesienia na temat Francuza szkoleniowiec Królewskich.

Real Madryt już w sobotę podejmie u siebie Deportivo Alaves. Początek starcia o godzinie 21:00.

