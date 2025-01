Ancelotti dokonał wyboru. Wyróżnienie dla Viniciusa

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Wykonawca rzutów karnych wybrany

Real Madryt w tym sezonie miał już okazję dziesięciokrotnie trafić do siatki z rzutu karnego. Wykorzystano natomiast tylko siedem z nich, a pudła nasiliły się w ostatnim czasie. Na przełomie listopada oraz grudnia dwa razy jedenastkę zmarnował Kylian Mbappe, co kosztowało Królewskich przegrane z Athletic Club oraz Liverpoolem. Później nastąpiła zmiana, gdyż w rywalizacji z Valencią do piłki podszedł już Jude Bellingham. On również spudłował, choć miesiąc wcześniej wykorzystał okazję z dużym spokojem.

Pomyłki Francuza i Anglika sprawiły, że na Santiago Bernabeu powstała debata. Uznano, że żaden z tej dwójki nie jest pewnym wykonawcą, dlatego rzuty karne będzie od teraz wykonywał ktoś inny. Carlo Ancelotti zadecydował, że to Vinicius Junior będzie etatowym strzelcem jedenastek. W sezonie 2024/2025 robił to już trzykrotnie i do tej pory był bezbłędny.

🚨 BREAKING: Viní Jr. will be the MAIN penalty taker for Real Madrid this season.



Carlo Ancelotti has DECIDED. @miguelitocope pic.twitter.com/2VZLNky9FE — Madrid Zone (@theMadridZone) January 8, 2025

Mbappe zrezygnował z wykonywania rzutów karnych po dwóch pudłach z rzędu. Niewykorzystana sytuacja z Liverpoolem przesądziła o zmianie, choć Bellingham etatowym strzelcem nie pozostał długo. W przypadku nieobecności Viniciusa Juniora na murawie do rzutu karnego podejdzie oczywiście jedna z wcześniej wspomnianych gwiazd Realu Madryt.