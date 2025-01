Ancelotti traci poparcie. Piłkarze Realu są niezadowoleni

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real zwolni Ancelottiego? Napięcie narasta

Real Madryt w tym sezonie przechodzi przez szereg problemów. Na początku ligowej kampanii punktował fatalnie, natomiast w ostatnich tygodniach udało się ustabilizować wyniki. Niezadowolenie z dotychczasowych poczynań wciąż jest na Santiago Bernabeu ogromne. Obrywa Carlo Ancelotti, który nie może odpowiednio wkomponować do gry największych gwiazd. Oliwy do ognia dolała kolejna kompromitacja przeciwko Barcelonie, do której doszło przy okazji sobotniego finału Superpucharu Hiszpanii. Blaugrana przejechała się po odwiecznym rywali, gromiąc go aż 5-2.

W szatni Królewskich narasta napięcie i rozczarowanie decyzjami i zachowaniem Ancelottiego. Piłkarze nie czują jego wsparcia, kwestionują jego założenia taktyczne, a także wiedzą, że nie są traktowani sprawiedliwie. “Relevo” ujawnia, że włoski szkoleniowiec regularnie krytykuje część swoich zawodników, by innych oszczędzać, nawet gdy zawodzą.

Władze klubu zastanawiają się nad korzystnym rozwiązaniem tej sytuacji. W grę oczywiście wchodzi zwolnienie Ancelottiego, natomiast konieczne byłoby znalezienie jego tymczasowego następcy. Marzeniem jest zatrudnienie Xabiego Alonso, lecz będzie to możliwe najwcześniej latem. Druga opcja zakłada pozostawienie Włocha przynajmniej do końca sezonu, co byłoby potwierdzeniem, że w Madrycie cieszy się ogromnym szacunkiem.