PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

W ostatnim czasie Xavi powiedział, że w Barcelonie liczy się zwyciężanie przy jednoczesnej dobrej grze, co nie jest regułą w Realu Madryt. Na te słowa zdecydował odpowiedzieć Carlo Ancelotti.

Xavi ostatnio stwierdził, że w Barcelonie same zwycięstwa nie wystarczają, do tego zespół musi grać dobrze w piłkę. Przy tej wypowiedzi odniósł się do Realu Madryt

Na te słowa zdecydował się odpowiedzieć Carlo Ancelotti. Włoch postanowił sam zdefiniować kwestię “dobrej gry”

“Czym jest dobra gra w piłkę?”

W ostatnim tygodniu Xavi Hernandez wzbudził dyskusję. Kataloński trener stwierdził, że w Barcelonie panują inne standardy niż choćby w Realu Madryt. W zespole Dumy Katalonii trzeba nie tylko wygrywać, ale robić to w ładnym stylu. Szkoleniowiec uważa, że w ekipie Królewskich najważniejsze jest samo sięganie po trofea. Na te słowa zdecydował się odpowiedzieć Carlo Ancelotti podczas konferencji przed meczem z Sevillą.

– Odpowiem pytaniem na pytanie: co to znaczy “grać dobrze”? Każdy ma swoją opinię. Dla mnie granie dobrze to wykonywanie dobrze założeń zarówno wtedy, gdy twój zespół ma piłkę, jak i gdy jej nie ma. Dobra obrona nie może oznaczać dobrej gry, jeżeli piłkarze nie wiedzą, co robić z futbolówką i vice versa. Piłka nożna polega na atakowaniu i bronieniu. Jest wiele możliwości w kwestii obrony: w nisko ustawionym bloku, korzystając ze średniego lub wysokiego pressingu. Tak rozumiem futbol. Przykładowo Atletico świetnie broniło w pierwszym meczu z Manchesterem City – powiedział włoski szkoleniowiec.

Pojedynek Sevilli z Realem Madryt odbędzie się już w niedzielę o godzinie 21:00.

Czytaj więcej: Cassano uderza w Ancelottiego: on nie rozwija graczy.

Sevilla FC Real Madryt 3.00 3.35 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2022 10:39 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin