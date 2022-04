Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt w wielkim stylu awansował do 1/2 finału Ligi Mistrzów. Tym samym Carlo Ancelotti stał się pierwszym w historii trenerem, który doszedł do najlepszej czwórki Champions League w czterech różnych dekad. Były reprezentant Włoch i piłkarz m.in. AS Roma i Realu Madryt, Antonio Cassano jest jednak daleki od pochwał dla szkoleniowca Królewskich.

Zdaniem Cassano, Carlo Ancelotti wcale nie rozwija swoich podopiecznych

Według niego, Real Madryt w starciach z Chelsea FC i PSG miał mnóstwo szczęścia

Casssano nie imponuje również postawa Królewskich w rozgrywkach ligowych

Historyczne wyczyny Ancelottiegio

We wtorkowy wieczór Real Madryt w dramatycznych okolicznościach wyeliminował obrońcę Pucharu Mistrzów, Chelsea FC. Królewscy na Santiago Bernabeu przegrywali już z The Blues 0:3, ale gole Rodrygo, a także Karima Benzemy sprawiły, że to gracze Carlo Ancelottiego przeszli dalej. Wcześniej, w równie dramatycznych okolicznościach, piłkarze ze stolicy Hiszpanii uporali się w 1/8 finału z PSG. Tym samym Ancelotti stał się pierwszym w historii trenerem, który w czterech dekadach doprowadził prowadzone przez siebie drużyny do najlepszej czwórki LM. Były to Juventus FC (1999), AC Milan (2003, 2005, 2006, 2007), Real Madryt (2014, 2022).

Los Blancos są również na najlepszej drodze do zdobycia mistrzostwa Hiszpanii. Po 31. kolejkach przewodzą w tabeli La Liga, z przewagą 12 punktów nad drugą FC Barcelona. W razie triumfu Królewskich na ligowych boiskach, Carletto również przejdzie do historii. Włoch będzie miał wówczas na koncie mistrzowski tytuł we wszystkich pięciu najsilniejszych ligach Europy (Włochy – AC Milan, Anglia – Chelsea FC, Francja – PSG, Niemcy – Bayern Monachium). Mimo to, wciąż nie brakuje osób kwestionujących trenerski warsztat 63-letniego szkoleniowca. Jednym z nich jest Antonio Cassano.

Lista zarzutów Cassano

Wicemistrz Europy 2012 był gościem Christiana Vieriego w popularnym programie na platformie Twich, Bobo TV. Wśród wielu tematów poruszanych w rozmowie przez dwóch wybitnych włoskich napastników, Cassano odniósł się do ostatnich występów Realu.

– Real grał naprawdę źle przeciwko Chelsea i PSG. Ancelotti miał w tych meczach mnóstwo szczęścia. Szczęście jednak, prędzej czy później zawsze się kończy – powiedział.

39-latkowi nie imponuje również postawa Królewskich w lidze hiszpańskiej. – Real wcale nie gra dobrze w La Liga. FC Barcelona po prostu miała słaby początek sezonu – dodał.

Podkreślił również: – Piłkarze mają szczęście, że mogą pracować z Ancelottim. Prawda jest jednak taka, że on nie rozwija graczy. Nie przypominam sobie żadnego piłkarza, który stałby się lepszym, współpracując z nim.

