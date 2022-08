fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt pokonał w sobotę Celtę Vigo 4-1, a ozdobą spotkania była bramka Luki Modricia, która pozwoliła na prowadzenie do przerwy. Na pomeczowej konferencji Chorwata wychwalał Carlo Ancelotti.

Real Madryt pokonał na wyjeździe Celtę Vigo 4-1

Bramki dla Królewskich zdobywali Karim Benzema, Luka Modrić, Vinicius Junior oraz Federico Valverde

Po dwóch kolejkach mistrzowie Hiszpanii mają komplet punktów i zasiadają na fotelu lidera

Pewne zwycięstwo Realu

Real Madryt bardzo dobrze zaczął sezon 2022/2023, a w sobotę chciał przedłużyć korzystną passę. Tym razem czekał go wyjazdowy mecz z Celtą Vigo, która na inaugurację podzieliła się punktami z Espanyolem.

Królewscy rozegrali bardzo dobrze spotkanie i w końcowym rozrachunku wygrali 4-1. Ozdobą meczu była bramka Luki Modricia z 41. minuty, która pozwoli wyjść im na prowadzenie do przerwy. Carlo Ancelotti przeanalizował na konferencji prasowej rozegrane spotkanie, a także wychwalał 36-letniego Chorwata.

Jest nieśmiertelny. Luka zawsze jest gotowy, zawsze jest przygotowany, zawsze gra bardzo dobrze. To prawda, że jego gol odmienił mecz. Do jego bramki spotkanie było wyrównane, było dużo walki. Celta bardzo naciskała w pierwszej połowie, stosowali dobry pressing i mieliśmy kłopoty z posiadaniem piłki. W drugiej połowie obniżyli intensywność, a my dobrze wyprowadziliśmy piłkę i nasze przejścia do ataku były spektakularne – mówi Ancelotti.

Kilka dni temu szeregi Realu Madryt opuścił Casemiro, a w sobotę niezdolny do gry był także Toni Kroos. W wyjściowej jedenastce znaleźli się więc 22-letni Aurelien Tchouameni oraz 19-letni Eduardo Camavinga. Ancelotti jest świadomy, że Królewscy mają przed sobą wymianę pokoleniową.

Musimy myśleć o tym przejściu. Może być miłe, może być trochę twardsze, ale nie ma problemu. Weterani świetnie to rozumieją, bo młodzi już również w poprzednim sezonie pokazali, że zasługują na miejsce. Dlatego ważne dla dobrego zarządzania szatnią są zrozumienie weteranów i cierpliwość młodych – twierdzi włoski szkoleniowiec.

Po dwóch rozegranych kolejkach mistrzowie Hiszpanii mają komplet punktów i zasiadają na fotelu lidera. W przyszły weekend zmierzą się na wyjeździe z Espanyolem.

