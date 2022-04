Pressfocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zapewni sobie mistrzostwo Hiszpanii, jeśli w rywalizacji z Espanyolem zdobędzie jakiekolwiek punkty. Jednocześnie przed Królewskimi już w środę rewanż w 1/2 finału Ligi Mistrzów z Manchester City. Mimo napiętego terminarza, Carlo Ancelotti nie zamierza oszczędzać podopiecznych na starcie z Obywatelami.

Carlo Ancelotti pytany był przez dziennikarzy, czy da w meczu z Espanyolem odpocząć kluczowym piłkarzom

Wszystko po to, aby ci przystąpili do gry z Manchester City w 100% wypoczęci

Włoski szkoleniowiec jednak nie planuje dać żadnemu z podopiecznych dnia wolnego

Real mistrzem już w sobotę?

Po 33. kolejkach Real Madryt ma 14 punktów przewagi nad Sevilla FC. Królewskim zatem do zapewnienia sobie 35. mistrzostwa Hiszpanii wystarczy zatem remis w rywalizacji z niegrającym już o nic Espanyolem. W środę jednak Królewscy na Santiago Bernabeu zmierzą się z Manchester City w walce o finał Ligi Mistrzów. Na Etihad Stadium Los Blancos przegrali 3:4, popełniając stanowczo zbyt dużo błędów w obronie oraz marnując kilka dogodnych sytuacji strzeleckich.

W stolicy Hiszpanii zatem nikt nie obraziłby się, gdyby świętowanie triumfu w La Lidze przełożyć na przyszły weekend, a teraz skupić się na właściwym przygotowaniu do rywalizacji z zespołem Pepa Guardioli. Stąd też dziennikarze dopytywali Carlo Ancelottiego, czy ma w planach oszczędzanie kluczowych piłkarzy. Włoski szkoleniowiec jednak zapewnił kibiców, że nie zamierza tego robić.

Przeczytaj również: Grad goli i fantastyczne widowisko w Manchesterze [wideo]

Nikt nie chce odpoczywać

– Oczywiście tacy gracze jak Karim Benzema czy Vinicius Junior mogliby w sobotę odpocząć. Uważam jednak, że jeśli są w dobrej formie, to powinni grać. Jeśli ktoś potrzebuje odpoczynku, to jednak zawsze go ode mnie dostaje. I to nie jest kwestia tego, że czeka nas łatwe spotkanie, a tylko i wyłącznie z powodu ryzyka kontuzji – przyznał.

– Zazwyczaj rozmawiam z zawodnikami, których opinia jest dla mnie bardzo ważna. I wówczas decyduje czy ktoś jest zmęczony i może odpocząć. Teraz jednak nie znalazłem w składzie żadnego gracza, który potrzebowałby odpoczynku – dodał.

Ancelotti podkreślił zatem, że Real w sobotę nie będzie się oszczędzał i zagra o pełną pulę. – Wielcy tenisiści, kiedy mają piłkę meczową, zawsze chcą ją wykorzystać. A każdy madritista chce obecnie dwóch rzeczy – naszego zwycięstwa w sobotę oraz w środę – zapowiedział.

Przeczytaj również: Wielki sukces Carlo Ancelottiego. Włoch pisze historię