Carlo Ancelotti już niedługo stanie przed koniecznością podjęcia decyzji, która będzie miała wpływ na jego przyszłość w roli szkoleniowca. Szczegóły zdradza portal OK Dario.

Źródło: Diario OK

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti musi zdecydować

Carlo Ancelotti prowadzi Real Madryt od lipca 2021 roku. To druga przygoda Włocha z Królewskimi. Poprzednia trwała od lata 20213 doku do końca sezon 2014/15. Za sterami Los Blancos 65-latek sięgnął po trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów, dwa w La Liga i dwa w Copa del Rey. Jego obecny kontrakt wygasa 30 czerwca 2026 roku, a więc obowiązuje jeszcze przez blisko półtora sezonu.

Chociaż włoski szkoleniowiec ma ważną umowę, to jego przyszłość ciągle nie jest jasna. Ancelotti od dłuższego czasu negocjuje warunki objęcia reprezentacji Brazylii. W pewnym momencie wydawało się, że doświadczony trener jest już o krok od popisania umowy z tamtejszą federacją, ale ostatecznie nadal nie osiągnięto porozumienia. Na decyzję 65-latka czeka także Real.

Portal OK Dario przekonuje, że Ancelotti do maja musi zdecydować, czy w następnym sezonie chce prowadzić kadrę Brazylii. Jeżeli wybierze przeprowadzkę do Kraju Kawy, Real zintensyfikuje działania w sprawie Xabiego Alonso. W innym wypadku Canarinhos będą musieli szukać innego szkoleniowca. Natomiast nie jest wykluczone, że Królewscy i tak rusza po Hiszpana, który prowadzi Bayer Leverkusen.