Gonzalo Garcia może być "beneficjentem" plagi kontuzji w Realu Madryt. 19-letni skrzydłowy lub napastnik w weekend powinien otrzymać minuty od Carlo Ancelottiego - twierdzi dziennik AS.

Źródło: AS

IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Gonzalo Garcia jest jedną z gwiazd rezerw Realu Madryt

19-latek powinien dostać powołanie na mecz pierwszej drużyny Królewskich

Carlo Ancelotti ma bowiem wąską kadrę z powodu kontuzji

Gonzalo Garcia otrzyma minuty od Carlo Ancelottiego?

Real Madryt w obecnym sezonie musi mierzyć się z plagą kontuzji. Z powodu urazów pauzują bowiem tacy piłkarze jak Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurelien Tchouameni, Kepa Arrizabalaga, Arda Gueler, Eduardo Camavinga oraz Vinicius Junior.

Na dyskomfort w kolanie narzekał także Rodrygo Goes, ale na szczęście skończyło się tylko na strachu. To sprawia, że Carlo Ancelotti będzie musiał zajrzeć do akademii Królewskich. Według hiszpańskiego dziennika “AS” powołanie na niedzielne spotkanie z Cadizem najprawdopodobniej dostanie uchodzący za wielki talent Gonzalo Garcia.

19-letni zawodnik może obskoczyć kilka pozycji – zarówno środek ataku, jak i oba skrzydła – co na pewno jest jego ogromnym atutem.

Gonzalo Garcia w aktualnej kampanii strzelił 6 bramek dla Realu Madryt Castilla.