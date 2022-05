PressFocus Na zdjęciu: Gareth Bale

Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji przed niedzielnymi derbami Madrytu. Włoch wypowiedział się na temat Garetha Bale’a, który ostatnio ponownie podpadł kibicom Realu Madryt. Trener zapowiedział też znaczne rotacje względem meczu z Manchesterem City.

Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji prasowej przed meczem jego Realu Madryt z Atletico

Włoch wziął pod obronę Garetha Bale’a. Walijczyka krytykowano za brak udziału w celebrowaniu ostatnich sukcesów drużyny. Trener przyznał, że gracz cierpi na poważny uraz

Szkoleniowiec zapowiedział też rotacje w nadchodzących derbach

Ancelotti: wszyscy dbamy o Bale’a, nie było go z nami, bo nie mógł tam dotrzeć

Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji prasowej przed nadchodzącymi derbami Madrytu. Trener Realu był w świetnym humorze, jako że jego zespół w dramatycznych okolicznościach wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów. Kilka dni wcześniej zapewnili też sobie tytuł mistrza Hiszpanii. Dziennikarze podkreślali, że w przypadku obu celebracji brakowało Garetha Bale’a. Walijczyk zgłosił, że jest zbyt kontuzjowany, by wziąć udział w świętowaniu, ale kibice dopatrują się w takim zachowaniu kolejny przykład braku szacunku dla klubu. Podopiecznego broni jednak Ancelotti.

– Nie było go tam, bo nie może się poruszać, a nie dlatego, że jest zdystansowany. Wszyscy piłkarze dbają o Bale’a, a on dba o kolegów. Nie brał udziału w celebracji, bo nie mógł się tam pojawić. Ma problem i trudno mu się poruszać, gdy się pojawi. Wiem, co mówię. Mi też to się zdarzyło – mówił Włoch.

Choć derby Madrytu z reguły są niezwykle prestiżowe, okoliczności sprawiają, że Królewscy podejdą do nich w rezerwowym składzie.

– Niektórzy gracze nie mogą zagrać. Mowa tu o Davidzie Alabie, Edenie Hazardzie, Bale’u i Isco. Tym razem dam też odpocząć Thibaut Courtois, zagra Andrij Łunin. Pomyślę nad wyjściowym składem jutro [konferencja miała miejsce w sobotę – przyp. PP] – wyjawił Ancelotti. – Musimy pozostać w formie podczas czterech meczów przed finałem Ligi Mistrzów – dodał.

Początek starcia Królewskich z Atletico na Wanda Metropolitano zaplanowano na godzinę 21:00.

Atletico Madryt Real Madryt 2.26 3.55 3.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2022 14:53 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin