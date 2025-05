Alonso zaakceptował specjalne warunki Realu. Ograniczono mu wybór

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso musiał się na to zgodzić

Real Madryt chce dokonać kluczowej zmiany. Carlo Ancelotti, mimo obowiązującego kontraktu, ma opuścić Santiago Bernabeu. Miejsce Włocha zajmie Xabi Alonso, który obecnie jest związany z Bayerem Leverkusen. Hiszpański szkoleniowiec wróci do klubu, którym występował jako zawodnik i pracował na początku swojej przygody z zawodem trenera.

43-latek od dłuższego czasu jest obserwowany przez Królewskich, jednak dopiero teraz pojawiła się realna szansa na sprowadzenie go do Madrytu. Alonso to cel numer jeden Los Blancos, ale to nie oznacza, że może on stawiać warunki. W tej sytuacji to Real ma decydujący głos. Marca twierdzi, że stołeczna ekipa zakomunikowała swojemu byłemu zawodnikowi, że w stolicy Hiszpanii funkcjonuje specjalna polityka transferowa.

Głos w kwestii tego, kto zostanie piłkarzem Królewskich nie należy do trenera, a do klubu. Alonso miał zaakceptować te warunki – w innym przypadku jego przyszłość w szeregach Królewskich byłaby zagrożona.