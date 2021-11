Pressfocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić w dalszym ciągu nie dogadał się z Realem Madryt w sprawie nowej umowy. Jak donosi dziennik “Super Deporte”, chorwacki pomocnik może latem przenieść się za darmo do Manchester City.

Luka Modrić ma ważny kontrakt z Realem Madryt do czerwca 2022

Chorwacki pomocnik nie dogadał się jeszcze z władzami Królewskich w sprawie nowej umowy

Tą sytuację chce wykorzystać Manchester City

Modrić jak Ramos?

Luka Modrić ma ważny kontrakt z Realem Madryt do 30 czerwca 2022. Władze Królewskich oczywiście są skore, aby go przedłużyć, ale chorwackiemu pomocnikowi, tak jak reszcie piłkarzy po 30-stce, mogą zaproponować jedynie roczny kontrakt. 36-latek oczekuje jednak dwuletniej umowy, nawet kosztem większej podwyżki. A to jest wbrew filozofii Los Blancos, o czym niedawno mógł przekonać się Sergio Ramos.

Real jest zatem w trudnej sytuacji, bo otoczenie Chorwata jest nieprzejednane i twardo stoi na stanowisku: dwuletnia umowa albo nic. Tym bardziej, że chętnych na usługi Modricia, mimo jego wieku, nie brakuje. Wicemistrz świata 2018 już zdążył odrzucić oferty Newcastle United i Tottenhamu, ale ponoć bardzo chętnie przeniósłby się do Manchester City, by w końcu mu pracować z Pepem Guardiolą.

Przeczytaj również: Real – Sevilla: Vinicius Junior uratował Królewskich