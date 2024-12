Alaba wraca do gry! Real czekał na niego prawie rok

David Alaba po 355 dniach od poważnej kontuzji wrócił do treningów z Realem Madryt. Austriak w tym czasie przebył długą drogę rehabilitacji, a teraz jest już bardzo bliski powrotu do gry.

Źródło: AS

Źródło: AS

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: David Alaba

Alaba coraz bliżej powrotu do rywalizacji w meczach o stawkę

David Alaba 17 grudnia 2023 roku rozpoczął najtrudniejszy okres w karierze. Zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie sprawiło, że Austriak musiał zmierzyć się z długą rehabilitacją. Uraz okazał się bardziej skomplikowany, niż początkowo zakładano, ponieważ doszło do uszkodzenia chrząstki, co wydłużyło proces leczenia.

Zobacz wideo: Lewandowski zdemolował gwiazdy piłki

Pierwotne prognozy zakładały, że Alaba będzie gotowy na początek obecnego sezonu, jednak rzeczywistość była inna. Kolejne miesiące mijały, a powrót pozostawał odległy. Teraz jednak obrońca Realu Madryt rozpoczął treningi z zespołem, o czym informuje “AS”, a także inne hiszpańskie media. To ważny krok w kierunku powrotu defensora do gry w meczach o stawkę.

Oczywiście, Alaba będzie potrzebował jeszcze wiele czasu zanim zacznie regularnie występować, ale teraz gracz z pewnością widzi już światełko w tunelu. Ancelotti i sztab medyczny planują bardzo powoli włączać go do składu i kilkukrotnie Austriak na placu gry pojawi się z ławki rezerwowych, zanim rozpocznie mecz od pierwszej minuty. Prawdopodobnie minie też jeszcze kilka tygodni zanim zostanie włączony do kadry meczowej.

Real Madryt kolejny mecz ligowy rozegra w sobotę przeciwko Gironie. Królewscy po porażce z Athletic Bilbao nie mogą pozwolić sobie na kolejną wpadkę. Następnie czeka ich bardzo ważne starcie z Atalantą Bergamo w Lidze Mistrzów, gdzie ewentualna porażka mogłaby skomplikować ich sytuację w kontekście awansu do fazy pucharowej.

Zobacz również: Juventus planuje odbudowę. Największy budżet na transfery w Serie A