Real, PSG, a może Man City? Superkomputer obliczył, kto wygra KMŚ

Magara Press SL / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Superkomputer BETSiE wskazał, kto wygra Klubowe Mistrzostwa Świata 2025

Przed nami pierwsza w historii edycja Klubowych Mistrzostw Świata FIFA w nowym, rozszerzonym formacie. 32 drużyny z całego globu zmierzą się w Stanach Zjednoczonych, by wyłonić najlepszy klubowy zespół. Emocje rosną, a kibice zastanawiają się, kto ma największe szanse na triumf. Odpowiedź na to pytanie próbował znaleźć superkomputer BETSiE, który na podstawie zaawansowanych algorytmów i analiz danych wskazał faworyta.

Zgodnie z projekcjami BETSiE, głównym kandydatem do zwycięstwa w Klubowych Mistrzostwach Świata 2025 jest Real Madryt. Hiszpański gigant ma aż 26.03% szans na wygranie całego turnieju. To czyni Królewskich zdecydowanym faworytem.

Na drugim miejscu, z wyraźnie mniejszymi, ale nadal znaczącymi szansami, uplasowało się Paris Saint-Germain. Paryski klub ma 21.28% prawdopodobieństwa na zdobycie trofeum. Czołową trójkę zamyka Manchester City z 19.63% szans na zwycięstwo.

Warto zwrócić uwagę, że superkomputer BETSiE wskazuje na dominację europejskich potęg. W pierwszej piątce prognozowanych zwycięzców znalazły się wyłącznie drużyny z Europy:

Real Madryt: 26.03% szans na zwycięstwo Paris Saint-Germain: 21.28% szans na zwycięstwo Manchester City: 19.63% szans na zwycięstwo Bayern Monachium: 8.65% szans na zwycięstwo Chelsea: 6.43% szans na zwycięstwo

Dalsze miejsca zajmują również uznane europejskie marki, takie jak Inter Mediolan (5.90%), Juventus (3.97%) czy Atletico Madryt (3.74%). Dopiero za nimi pojawiają się najmocniejsze drużyny z Ameryki Południowej, takie jak Palmeiras (0.84%) czy Flamengo (0.15%), co podkreśla skalę wyzwania, przed jakim staną zespoły spoza Europy w nowym formacie Klubowych Mistrzostw Świata.

Warto również wspomnieć o drużynie Interu Miami, która jako gospodarz turnieju automatycznie zakwalifikowała się do rozgrywek. Choć superkomputer BETSiE nie widzi w nich faworyta do końcowego triumfu (daje im jedynie 0.09% szans na zwycięstwo), obecność w ich składzie Lionela Messiego z pewnością przyciągnie uwagę kibiców z całego świata. Będzie to szansa, by ponownie zobaczyć argentyńskiego geniusza w akcji na tle najlepszych klubów globu.

Chociaż prognozy superkomputera są oparte na zaawansowanych danych, piłka nożna jest nieprzewidywalna. Klubowe Mistrzostwa Świata 2025 z pewnością przyniosą wiele emocji i potencjalnych niespodzianek.