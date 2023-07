Szymon Jadczak z "Wirtualnej Polski" poinformował, że w federacji pojawi się nowy człowiek odpowiedzialny za komunikację. Ma nim zostać Tomasz Kozłowski, który do niedawna był szefem działu politycznego "Faktu".

IMAGO / Tomasz Kudala / PressFocus / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Szymon Jadczak z “Wirtualnej Polski” przekazał, że PZPN chce zatrudnić nową osobę odpowiedzialną za komunikację

Ma nią zostać Tomasz Kozłowski, były dziennikarz “Faktu”

Jest to związane z serią kompromitujących oświadczeń federacji

Na ratunek PZPN

Powiedzieć, że PZPN w ostatnim czasie ma problemy, to właściwie nic nie powiedzieć. Federacja pod wodzą Cezarego Kuleszy kompromituje się praktycznie na każdym możliwym polu. Nikomu nie trzeba przypominać ostatniej afery związanej z Mirosławem Stasiakiem i oświadczeniem związku, które spotkało się z oburzeniem sponsorów. Do tego dochodzi bałagan komunikacyjny po informacjach odnośnie oferty z Arabii Saudyjskiej dla Fernando Santosa.

To wszystko powoduje, że PZPN musi zmienić koncepcję swojej komunikacji ze światem zewnętrznym. Dotychczas związek zapowiadał zmiany w polityce, a teraz ma dojść do zmian personalnych. Bowiem Szymon Jadczak z “Wirtualnej Polski” poinformował, że w federacji pojawi się nowy człowiek odpowiedzialny za komunikację. Ma nim zostać Tomasz Kozłowski, który do niedawna był szefem działu politycznego “Faktu”.

PZPN reaguje na aferę ze Stasiakiem. Oczywiście nie chodzi o ukaranie odpowiedzialnych za skandal. Na razie chcą zatrudnić nowego człowieka od komunikacji. Trwają rozmowy z pochodzącym z Wrocławia Tomaszem Kozłowskim, który właśnie odszedł z Faktu. Na dniach mają to ogłosić. — Szymon Jadczak (@SzJadczak) July 27, 2023

