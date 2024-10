Zieliński się nim zachwyca. Reprezentacja Polski ma wielki talent

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Urbański zbawieniem reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski zaliczyła we wtorek niezły występ, remisując 3-3 z Chorwacją na PGE Narodowym. Do przerwy Biało-Czerwoni przegrywali dwoma bramkami, lecz po zmianie stron odwrócili losy rywalizacji i zdobyli cenny punkt. To dobra rehabilitacja po kompletnie nieudanym spotkaniu, zakończonym porażką 1-3 z Portugalią sprzed kilku dni.

Jednym z najjaśniejszych punktów polskiej kadry we wtorkowy wieczór był Kacper Urbański, który zaliczył asystę przy pierwszym trafieniu autorstwa Piotra Zielińskiego. Po ostatnim gwizdku pomocnik Interu Mediolan rozpływał się nad swoim młodszym kolegą, który na głębokie wody wypłynął jeszcze przed Euro 2024.

– Urbański ma fantastyczne umiejętności. Duża jakość techniczna. To będzie klasowy zawodnik. Da nam dużo radość, dużo dobrego tej reprezentacji. Już w tym młodym wieku daje młodzieńczy polot i tylko się cieszyć.

– Oby więcej takich zawodników trafiało do reprezentacji, takich, którzy się nie boją grać i pokazują swoje najwyższe umiejętności – wyjaśnił Zieliński.

Zieliński docenił Urbańskiego za odwagę i wiarę we własne umiejętności. 20-letni piłkarz Bologni uchodzi za największy talent w reprezentacji Polski. Mecz z Chorwacją był dla niego ósmym występem w kadrze. Co ciekawe, zadebiutował raptem w czerwcu 2024 roku, tuż przed wyjazdem na Euro 2024.