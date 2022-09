PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

W piątek lista piłkarzy nominowanych do nagrody Golden Boy została zmniejszona z 60 do 40 nazwisk. Znalazło się na niej miejsce dla reprezentanta Polski – Nicoli Zalewskiego. Największą liczbą nominacji może pochwalić się FC Barcelona.

W piątek 16 września lista piłkarzy nominowanych do nagrody została zmniejszona z 60 do 40 nazwisk

Wśród nich nominowany jest Nicola Zalewski

W gronie 40 zawodników nominowanych znalazło się aż trzech zawodników FC Barcelony

Wielkie wyróżnienie dla zawodnika AS Romy

Nagroda Golden Boy dla najlepszego na świecie zawodnika do lat 21 przyznawana przez magazyn Tuttosport. Pierwotnie nominację otrzymało 60 piłkarzy, jednak liczba ta w połowie września została zawężona do 40 nazwisk. Do finału plebiscytu przejdzie jedynie 20 najlepszych piłkarzy.

W piątek włoski dziennik ogłosił listę uszczuploną o 20 nazwisk. Znalazło się w niej miejsce dla reprezentanta Polski – Nicoli Zalewskiego. Zawodnik AS Romy zapracował sobie na miejsce na liście znakomitymi występami w rundzie wiosennej ubiegłego sezonu. Latem o jego transfer zabiegało kilka topowych europejskich zespołów. Rzymianie nie zgodzili się jednak na sprzedaż młodej gwiazdy.

Nicola Zalewski w czołowej "40" piłkarzy nominowanych do nagrody Golden Boy! 🥰👏 pic.twitter.com/UjeVpC2veH — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 16, 2022

Największą liczbą nominacji może pochwalić się FC Barcelona. W 40 graczy pretendujących do nagrody znaleźli się Alejandro Balde, Gavi i Ansu Fati. W ubiegłym sezonie nagroda Golden Boy powędrowała w ręce innego piłkarza Dumy Katalonii – Pedriego. W tym roku największe szanse na triumf w plebiscycie daje się Gaviemu, a w następnej kolejności Bellinghamowi, a także Camavindze.