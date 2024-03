Zalewski zwrócił się do De Rossiego. “Mam nadzieję”

IMAGO / IPA Sport/ Fabrizio Corradetti, IMAGO / ZUMA Wire/ Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Daniele De Rossi i Nicola Zalewski

We wtorek zostanie rozegrane spotkanie Walia – Polska. Zwycięzca pojedzie na Euro 2024

Na ostatniej konferencji pasowej przed tym meczem pojawili się Nicola Zalewski i Bartosz Slisz

Zalewski został zapytany m.in. o to, co musi zrobić, by otrzymywać więcej minut w klubie

Euro 2024. Walia – Polska. Zalewski: jeżeli otrzymam szansę, muszę ją wykorzystać

Nicola Zalewski znakomicie zaprezentował się w spotkaniu z Estonią. Na niedzielnej konferencji nie ukrywał, że jest w dobrej dyspozycji. – To na pewno dobry moment dla mnie. Ale muszę pracować jeszcze ciężej, by pomóc drużynie i wygrać mecz Walia – Polska. Lewa strona to moja preferowana pozycja. Jednak zagram tam, gdzie wystawi mnie trener.

Reprezentant Biało-Czerwonych miał już okazję mierzyć się z Walią (25.09.2022 r.). – Pamiętam, że to był bardzo wyrównany mecz. Wygraliśmy 1:0. Zagraliśmy bardzo dobrze. Teraz jesteśmy w dobrej formie. Nieważne w jakim stylu i w jaki sposób, ale chcemy pokonać Walię i awansować na Euro 2024 – stwierdził 22-latek.

Zalewski został także zapytany o to, czy Daniele De Rossi przekazał mu, co musi poprawić, by znaleźć miejsce w pierwszym składzie AS Romy. – Nie miałem takiej rozmowy z trenerem. Teraz nasz szkoleniowiec stawia na starszych, ponieważ chce osiągać konkretne wyniki. Ale wiem, ze jeżeli otrzymam szansę, to muszę ją w pełni wykorzystać. Tutaj gramy piątką z tyłu, w Romie gramy czwórką, co oznacza inne pozycje. Jednak mam nadzieję, że mój trener ogląda nasze spotkania – zakończył wahadłowy.

