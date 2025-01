Opozycja się budzi. Kulesza zyskuje rywali w walce o PZPN

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Wybory na prezesa PZPN już w sierpniu, Kulesza ma rywali

Cezary Kulesza nie jest i chyba nigdy nie był najlepszym prezesem PZPN-u. To właściwie stwierdzenie, które nie jest nawet zbyt kontrowersyjne, bowiem obecny szef związku przez całą swoją dotychczasową prezesurę swoimi działaniami udowodnił raczej, że funkcja ta nieco go przerasta. Kibicom reprezentacji Polski nie trzeba bowiem przypominać, słabych wyników, fatalnych trenerskich wyborów i afer, afer, o których przez tygodnie mówiła cała Polska.

WIDEO: Kogo Polska wyprzedziła w rankingu UEFA

To wszystko składa się na bardzo słaby obraz kadencji Cezarego Kuleszy. Na jego szczęście to jednak nie kibice głosują w wyborach na prezesa PZPN, a działacze, wśród których do tej pory obecny sternik miał spore poparcie. To się jednak chyba zmienia. Bo według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl”, budzi się opozycja względem Kuleszy.

Kilka dni temu zrobiło się głośno nt. Andrzeja Padewskiego, który porzucił DZPN i miał stanąć do walki o prezesurę. Włodarczyk dementuje jednak te informacje, ale jednocześnie przekazuje, że dużo bardziej realne są kandydatury Wojciecha Cygana oraz Pawła Wojtali. Nadal nie wiadomo, czy do gry nie wróci Zbigniew Boniek, choć on cały czas powtarza, że o tym nie myśli. Na łamach “Meczyki.pl” dziennikarz pisze także, że: “można założyć, że przeciwko obecnemu prezesowi wystąpią województwa: dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie”. Ważna będzie także decyzja klubów PKO Ekstraklasy i 1. ligi, które raczej opowiadają się przeciwko Kuleszy.

Czytaj więcej: Ancelotti z ultimatum! Real wytypował nowego szkoleniowca