fot. PressFocus Na zdjęciu: Artur Wichniarek

Bardzo ważne jest wtorkowe starcie z udziałem reprezentacji Polski i Walii

Selekcjoner Michał Probierz w obliczu kontuzji Przemysława Frankowskiego i Matty’ego Casha może być zmuszony do ważnych roszad w składzie

Artur Wichniarek wypowiedział się na ten temat w Kanale Sportowym

Były reprezentant Polski wskazał swojego kandydata do gry w Cardiff

Artur Wichniarek i Tymoteuszu Puchaczu

Reprezentacja Polski we wtorek wieczorem zmierzy się z Walią w Cardiff w finale baraży o awans na mistrzostwa Europy. Tymczasem selekcjoner Michał Probierz stanie przed wyzwaniem związanym ze znalezieniem następców dla kontuzjowanych Przemysława Frankowskiego i Matty’ego Casha. Na temat jednego z kandydatów wypowiedział się były reprezentant Polski.

– Tymek Puchacz nigdy nie będzie Zalewskim ani Frankowskim. To nie jest ta dynamika. To nie jest ta technika użytkowa i zawodnik, który pójdzie w pojedynek 1 na 1 i go wygra, a także w pełnym biegu dośrodkuje. Facet wszedł i dalej ciągnęliśmy akcje tą stroną. Tylko i wyłącznie w tych kategoriach oceniam jego wejście – mówił Artur Wichniarek w audycji “HejtPark – Jesteśmy na Ty!” emitowanej w Kanale Sportowym.

Puchacz w tym sezonie wystąpił w 23 spotkaniach 2. Bundesligi. Strzelił w nich gola i zaliczył sześć asyst. W drużynie narodowej zawodnik wystąpił 12 razy.

