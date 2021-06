Paulo Sousa przyznał, że w drużynie Biało-czerwonych nie wszystko funkcjonowało odpowiednio w meczu ze Słowacją (1:2). Selekcjoner uważa, że trudno patrzeć z optymizmem na możliwość awansu, ale jest on możliwy.

Paulo Sousa uważa, że detale wpłynęły na zły wynik spotkania Polaków ze Słowacją (1:2)

Selekcjoner uważa też, że wywalczenie awansu będzie trudne, ale nie niemożliwe

Portugalczyk nawołuje także do zachowania optymizmu i zapowiada kontynuowanie pracy nad wyeliminowaniem błędów

Sousa: zwracaliśmy szczególną uwagę na Skriniara

Paulo Sousa w rozmowie z dziennikarzem TVP Sport szeroko odpowiedział na pytanie, co najbardziej rozczarowało go w trakcie poniedziałkowego spotkania reprezentacji Polski ze Słowacją (1:2).

– Wynik i sposób, w jaki go osiągnęliśmy. Możemy grać lepiej i w pewnym momencie to robiliśmy. Gdy grasz lepiej, musisz sobie zapewnić zwycięstwo. W przerwie zmieniliśmy nasz sposób gry. Środek pola był zbyt daleko od centrum gry, a również daleko od Roberta Lewandowskiego. Pracowaliśmy nad tym cały tydzień i nie wyszło to zbyt dobrze. Wszystkie okazje jeden na jednego na bokach, jakie mieliśmy, musimy rozgrywać bardziej zróżnicowanie. Nasza linia defensywna, gdy byliśmy w ostatniej tercji boiska, była zbyt oddalona. Piłkarze są do tego przyzwyczajeni, ale muszą zmienić swoje zachowanie. W przerwie to właśnie zmieniliśmy. Nie pozwalaliśmy Słowakom na zbyt wiele kontrataków. Musimy mocniej naciskać, gdy są blisko naszej bramki. Dwa ich strzały na bramkę, oznaczały dwa gole. Przy pierwszym mogliśmy zachować się lepiej, nie pozwolić im wejść w pole karne. Po drodze było, zresztą, kilka rykoszetów. Po przerwie poprawiliśmy kilka rzeczy. Wtedy powinniśmy zbudować nasze zwycięstwo. Poczekaliśmy pięć minut na zmiany, a później przyszedł rzut rożny. Milan Skriniar miał być kryty, ale zdołał to krycie zgubić. Te małe rzeczy musimy poprawić. To bardzo rozczarowujące – uważa Paulo Sousa.

“Dobrze przeanalizowaliśmy rywali”

Mocnymi stronami Słowaków są kontry i stałe fragmenty gry. Pierwszy z goli padł właśnie po kontrataku, a drugi po rzucie rożnym.

– Zgodzę się z tym. Dobrze przeanalizowaliśmy rywala. Wiedzieliśmy, jakie są ich słabe strony. Jesteśmy jednocześnie rozczarowujący i rozczarowani. Detale wpłynęły na wynik. Trudno patrzeć z optymizmem na wyjście z fazy grupowej – ocenił przytomnie Portugalczyk. – Musimy być efektywniejsi przy ostatnim podaniu. Zmieniłem taktykę, ale zrobiłem to w trakcie meczu. Oczywiście, zmieniliśmy ją też, grając w osłabieniu. W takim meczu, jak ze Słowacją, chcemy zawodników zdolnych do funkcjonowania w małych przestrzeniach i zdolnych do współpracy z Lewandowskim. Mieliśmy z tym problemy również w pierwszej połowie. Musimy to poprawić – dodał.

50-latek unikał klarownej odpowiedzi na temat celu reprezentacji w pozostałych dwóch spotkaniach fazy grupowej.

– Kluczowe będzie skupienie się na celu, jaki mamy przed sobą. Musimy popracować nad trudną sytuacją. Ze złą mentalnością wszystko będzie jeszcze gorsze w dwóch pozostałych spotkaniach. Mamy szansę wygrać mecze, poprawiając wspomniane detale – powiedział Sousa.

Już w sobotę Biało-czerwoni zmierzą się w Sewilli z reprezentacją Hiszpanii.

