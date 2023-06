Kołtoń o relacjach zawodników z Santosem. “Trener w ogóle nie rozmawia z piłkarzami”

IMAGO / MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA.COM.PL / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Roman Kołtoń

Polska przegrała 2:3 z Mołdawią w meczu el. EURO 2024

Po meczu w mediach rozpętała się prawdziwa burza

Wypływają nowe informacje o relacjach Santosa z piłkarzami

Fernando Santos nie poświęca czasu na rozmowy z piłkarzami

Wstydliwa porażka reprezentacji Polski 2:3 z Mołdawią rozpętała prawdziwą burzę w środowisku piłkarskim. Po blamażu w Kiszyniowie wciąż nie milkną ostre głosy krytyki. Z kolei na kanale Prawda Futbolu Roman Kołtoń w rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem zdradził, że Fernando Santos nie rozmawia zbyt dużo z piłkarzami.

– Mi się wydaje, że jest to grupa, która przy jakichkolwiek pierwszych problemach, chowa się za własny cień. Z trenerem nie wiem, jakie mają relacje, bo wydaje mi się, że ta komunikacja musi być tam bardzo słaba – mówił Boniek.

– Trener w ogóle nie rozmawia z piłkarzami, mam informację z wewnątrz ekipy […]. Trenerzy są różni, to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie faktów. To nie jest gość, który rozmawia z piłkarzami. Po prostu nie ma tego w sposobie prowadzenia zespołu i poszczególnych jednostek – odpowiedział Roman Kołtoń.