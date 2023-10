Probierz poruszył temat sfery mentalnej reprezentacji Polski

IMAGO / Łukasz Grochala / Newspix Na zdjęciu: Michał Probierz

Polska skompromitowała się w meczach eliminacji z Mołdawią

Wiele wskazuje na to, że Biało-Czerwoni by awansować będą musieli wygrać baraże

Probierz odpowiedział na pytanie dotyczące sfery mentalnej reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Kompromitujący remis z Mołdawią sprawił, że Biało-Czerwoni nie tylko muszą w listopadzie pokonać Czechów, ale również liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie innych meczów, jeśli chcą bezpośrednio awansować na Euro 2024.

Po niedzielnym meczu na reprezentację Polski spadła fala krytyki. Poruszono wiele aspektów gry polskiej kadry, ale zaczęły pojawiać również pytania o sferę mentalną zawodników. Oto zapytany został także Michał Probierz przez Mateusza Borka.

– No jest… Zapominamy o jednej rzeczy. Cała ta grupa jest widać taka… U nas musi nastąpić zmiana pokoleniowa jeśli chodzi o reprezentację i to jest też cierpienie. Mówiłem już wcześniej, że musi być jakiś koszt tego. Jeśli byłoby dobrze to nikt by nic nie zmieniał. Zostałaby ta sama grupa i by grała. Dlatego trzeba pewne elementy zmienić, wprowadzić trochę świeżej krwi. Ja wierzę, że my jeszcze powalczymy. Wygramy z Czechami i będziemy czekać na dobre wieści. A jak nie to przygotowujemy się do barażu i wygramy baraże – przyznał selekcjoner reprezentacji Polski w rozmowie z Mateuszem Borkiem w Kanale Sportowym.

🗣️ Borek: Sfera mentalna jest mocno deficytowa w tej grupie?



🗣️Probierz: No jest… Zapominamy o jednej rzeczy. Cała ta grupa jest widać taka… U nas musi nastąpić zmiana pokoleniowa. pic.twitter.com/IzCXgaEijg — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 16, 2023

Ostatni mecz w ramach eliminacji Euro 2024 Biało-Czerwoni rozegrają 17 listopada na Stadionie Narodowym. Rywalem będzie drużyna narodowa Czech.

