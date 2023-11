Reprezentant Polski w “nowych” barwach. Są zdjęcia z treningu

IMAGO/ Adam Starszyński / PressFocus/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świderski zakończył już ligowe zmagania – Charlotte FC nie zakwalifikowało się do fazy play-off MLS

26-latek będzie przygotowywał się do listopadowych meczów kadry pod okiem Jacka Magiery

Reprezentacja Polski 17.11 zagra z Czechami, a cztery dni później zmierzy się z Łotwą

Reprezentant Polski. Świderski “dołączył” do Śląska

Karol Świderski już zakończył zmagania w MLS. Charlotte, w którym występuje reprezentant Polski, nie zdołało zakwalifikować się do fazy play-off amerykańskich rozgrywek ligowych, co oznacza, że aż do rozpoczęcia kolejnych ligowych zmagań napastnik pozostaje bez regularnych występów klubowych i tym samym nie jest w stanie optymalnie przygotować się do listopadowych spotkań kadry Biało-Czerwonych.

W tej sytuacji pomocną dłoń do 26-latka wyciągnął Jacek Magiera. Świderski po otrzymaniu zgody od Charlotte dołączył do treningów Śląska Wrocław. Zawodnik już pojawił się na zajęciach, co lider Ekstraklasy udokumentował na zdjęciach.

Reprezentacja Polski w listopadzie rozegra dwa mecze. Najpierw Biało-Czerwoni podejmą Czechów w el. do ME 2024, a cztery dni później w towarzyskim starciu zmierzą się z Łotwą.