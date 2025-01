Reprezentacja Polski w 2025 roku będzie rywalizować przede wszystkim w eliminacjach do mistrzostw świata. Przegląd Sportowy Onet przekazał natomiast wieści w sprawie sparingów.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski ma zagrać z Mołdawią i Nowa Zelandią

Reprezentacja Polski ma przed sobą bardzo ciekawy czas, w którym jednak nie będzie jej dane rozegrać wielu spotkań z ekipami ze światowej czołówki. Głównie na drodze ekipy Michała Probierza stawać będą zespoły teoretycznie słabsze. Ciekawe wieści w sprawie spotkań towarzyskich Biało-czerwonych przekazał Przegląd Sportowy Onet.

Źródło przekonuje, że reprezentacja Polski w 2025 roku rozegra dwa mecze kontrolne. Na drodze Biało-czerwonych staną reprezentacje Mołdawii oraz Nowej Zelandii. Z pierwszą z drużyn polska kadra ma zagrać 5 lub 6 czerwca. Z kolei drugie spotkanie towarzyskie ma się odbyć 9 października.

Mit Stadionu Narodowego. “To miało sens, gdy żarło”

Zanim jednak reprezentacja Polski rozegra wspominane mecze, to wcześniej zacznie rywalizacje w eliminacjach do mistrzostw świata. 21 marca Robert Lewandowski i spółka zagrają z Litwą. Tymczasem trzy dni później na drodze polskiej drużyny Malta. Wszystko wskazuje na to, że oba starcia odbędą się na PGE Narodowy w Warszawie. Wyczekiwane jest oficjalne potwierdzenie w tej sprawie.

Reprezentacja Polski w eliminacjach do mundialu 2026 rywalizować będzie w grupie G. Przeciwnikami Biało czerwonych będą też Finlandia oraz Holandia lub Hiszpania. Bezpośredni awans wywalczy tylko najlepsza ekipa w stawce. Z kolei zespół z drugiego miejsca będzie musiał grać w barażach o awans na mistrzostwa świata.