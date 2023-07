Kibice zbojkotują reprezentację Polski? PGE Narodowy może świecić pustkami

IMAGO / Mateusz Wlodarczyk Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Ostatnie tygodnie i miesiące wywołują duże oburzenie wśród kibiców reprezentacji Polski

Do kompromitacji w meczu z Mołdawią dochodzą liczne afery wokół PZPN-u

Szczególnie mocno odbija się ta związana z Mirosławem Stasiakiem

“Stadion powinien świecić pustkami. Zero biletów – zero kasy dla PZPN-u!”

PZPN w ostatnim czasie ma sporo różnych problemów. Począwszy od słabej pozycji reprezentacji Polski w grupie eliminacyjnej do Euro 2024, po ostatnie afery związane z Mirosławem Stasiakiem. Teraz Cezary Kulesza będzie musiał sobie radzić z kolejną trudną sytuacją. Bowiem do bojkotu najbliższego spotkania kadry na PGE Narodowym nawołują kibice. Na Facebookowym profilu “Ultras Polska 23′” pojawiło się oświadczenie.

– W 2009 roku akcja ‘pusty stadion’ się udała. Dlatego będziemy dążyć do protestu kibiców przeciwko PZPN! Pierwszą poważną okazją do pokazania im, że mamy ich dość będzie mecz Polska – Wyspy Owcze. Apel do wszystkich kibiców w całej Polsce – zbojkotujmy ten mecz!!! – piszą fani we wstępie.

– Bojkot spowodowany jest: brakiem pozwolenia na prowadzenie dopingu na meczach reprezentacji Polski u siebie oraz wygórowanymi cenami biletów. Do tego dochodzi zatrudnianie Dj i wodzireja zamiast udostępnienia trybuny dla polskich fanatyków – uzasadniają kibice reprezentacji Polski.

– 7 września 2023r. – stadion powinien świecić pustkami. Zero biletów – zero kasy dla PZPN-u! – dodają.

