Koźmiński grzmi po aferze wokół PZPN. “O czym wie Cezary Kulesza?”

IMAGO / Mikolaj Barbanell Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Marek Koźmiński dosadnie skomentował ostatnie poczynania PZPN-u

Były reprezentant Polski pyta: czy leci z nami pilot?

Przypomnijmy, że wciąż na jaw wychodzą kolejne fakty odnośnie afery z Mirosławem Stasiakiem

“Czy leci z nami pilot?”

Pomimo upływu kilku dni, na jaw wychodzą kolejne fakty związane z aferą wokół PZPN i zaproszenia Mirosława Stasiaka. Przypomnijmy, że skazany za ustawienie ponad 40 spotkań Stasiak poleciał z kadrą na mecz do Kiszyniowa. Na miejscu miał otrzymać akredytację, o której marzyć mogą jedynie najważniejsi działacze związku. Teraz bardzo krytyczny głos w tej sprawie zabrał Marek Koźmiński na antenie “Kanału Sportowego”.

– Pytam się, o czym wie prezes PZPN skoro nie wie o takich sprawach? I czy jest na pokładzie tego samolotu pilot? Wydaje się, że jeśli takich rzeczy nie wie, to samolot o nazwie PZPN tego pilota nie ma – mówi były wiceprezes PZPN w rozmowie z “Kanałem Sportowym”.

– Najłatwiej powiedzieć, że prezes, bo na pewno jest on winny tego wszystkiego, co się teraz dzieje, ale przecież nie jest on sam. To jest problem złożony i winnych jest więcej niż ta jedna osoba – dodał Koźmiński.

Czytaj więcej: Stasiak był na meczu Polska – Szwecja na zaproszenie sponsora kadry