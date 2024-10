ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Polski

Kołtoń mówi o zmianie w linii defensywnej

Reprezentacja Polski do gry wróci za parę tygodni i rozegra swoje ostatnie mecze w ramach Ligi Narodów UEFA. Biało-Czerwoni zmierzą się w rewanżowych starciach z reprezentacją Portugalii na ich terenie oraz ze Szkocją w Warszawie. Do tej pory ekipa Michała Probierza uzbierała cztery punkty i nadal musi walczyć o pozostanie w dywizji A.

To był last call dla Szczęsnego

Niemniej dotychczasowe mecze Ligi Narodów pokazały, jak wiele mankamentów ma nadal reprezentacja Polski. Szczególnie widoczne są problemy w obronie, bowiem zespół traci wiele goli i są one bardzo często wynikiem prostych błędów indywidualnych oraz tych strukturalnych. Sprawę z tego fakty zdaje sobie chyba każdy, a już z pewnością selekcjoner, który przyznaje, że coś z tym trzeba zrobić.

Mocne zdanie na temat linii defensywnej reprezentacji Polski wygłosił teraz Roman Kołtoń. Ceniony dziennikarz, który od dekad zajmuje się reprezentacją Polski w rozmowie z Januszem Basałajem na antenie “Meczyków” wskazał słaby element kadry.

– To jest słaby element tej kadry. Nie chodzi mi o to, aby teraz znęcać się nad Bednarkiem, tak jak robi to wielu ludzi. Jest trener i on jest nie od znęcania się, tylko od wyciągania wniosków. Można z pewnością wymyślić inną parę środkowych obrońców; Probierz ma możliwość to sprawdzić – powiedział Kołtoń.

