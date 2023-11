Michał Probierz został zmuszony do korekt w powołaniach na listopadowe zgrupowanie reprezentacji. Trzech zawodników odniosło kontuzję podczas weekendowych spotkań swoich drużyn. Ze zgrupowania reprezentacji skreśleni zostali Matty Cash, Adrian Benedyczak oraz Patryk Dziczek.

Imago / Sopa Images Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz dokonał zmian w powołaniach do reprezentacji Polski

Matty Cash, Patryk Dziczek i Adrian Benedyczak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie

W miejsce kontuzjowanych piłkarzy pojawią się: Tymoteusz Puchacz, Karol Struski oraz Mateusz Łęgowski

Powołania na ostatnią chwilę

Wczoraj w późnych godzinach wieczornych PZPN poinformowało za pośrednictwem strony internetowej, że Michał Probierz dokonał zmian w powołaniach na mecze z Czechami i Łotwą. Matty Cash, Patryk Dziczek oraz Adrian Benedyczak nie pojawią się na zgrupowaniu w Warszawie ze względu na kontuzję. Ich miejsce zajmą: Tymoteusz Puchacz, Karol Struski oraz Mateusz Łęgowski.

Puchacz to aktualnie piłkarz występujący na zapleczu Bundesligi w zespole FC Kaiserslautern. W tym sezonie wystąpił w 11 meczach, w których strzelił jedną bramkę i zanotował dwie asysty. 24-letni obrońca był powołany przez selekcjonera na październikowe mecze. Jednak przed zgrupowaniem doznał kontuzji, która uniemożliwiła mu przyjazd na kadrę.

Karol Struski to kolejny debiutant w reprezentacji Polski Michała Probierza. 22-letni pomocnik od dwóch sezonów gra w lidze cypryjskiej w barwach Arisu Limassol. W tym sezonie jest podstawowym piłkarzem mistrza Cypru. Łącznie zagrał w bieżącej kampanii we wszystkich rozgrywkach 20 spotkań, w których strzelił jedną bramkę.

Mateusz Łęgowski zadebiutował w reprezentacji za kadencji Czesława Michniewicza. W spotkaniu Ligi Narodów z Holandią zagrał cztery minuty. Jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji do lat 21. Przed sezonem został sprzedany przez Pogoń Szczecin, do grającej w Serie A Salernitanie. We Włoszech szybko wywalczył miejsce w pierwszym składzie. W tym sezonie zagrał w barwach nowego klubu 12 meczów, w których udało mu się zaliczyć asystę.