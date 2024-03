IMAGO / Grzegorz Wajda / ZUMA Wire Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Radosław Majdan gościł w programie “Przesłuchanie” Mateusza Borka

Ekspert Canal+ wypowiedział się o obecnym PZPN-ie

Były golkiper reprezentacji Polski uważa, że obecny związkiem rządzą osoby ze starą mentalnością

Majdan: Nie jestem fanem obecnego PZPN-u

W sobotni wieczór na Kanale Sportowym został opublikowany odcinek programu “Przesłuchanie”. Gościem Mateusza Borka tym razem był Radosław Majdan. Były golkiper reprezentacji Polski został zapytany, dlaczego nie jest fanem obecnego PZPN-u. 51-latek uważa, że obecnym związkiem rządzą osoby ze starą mentalnością.

– Nie jestem fanem obecnego PZPN-u. Uważam, że tak jak świat idzie do przodu, tak związki, firmy i instytucje powinny iść do przodu. A dla mnie PZPN nie powiem, że poszedł do przodu, tylkotylko że cofnął się. Mało tego został w latach 80., w takiej trochę przaśności lat 90. Gdzie zawsze była ta wódeczka, że zawód działacz to jest zawód. To są Panowie ze starą mentalnością. To nie jest dla mnie rozwój i związek nowoczesny, gdzie są ludzie, którzy PR-owo zarządzają – powiedział Majdan cytowany przez portal “kanalsportowy.pl”.

– Myślę, że Michał Probierz dla Cezarego Kuleszy jest jak Adam Nawałka dla Zbigniewa Bońka. To jest człowiek, któremu ufa, z którym się dobrze rozumie i lubi porozmawiać. Dlatego go wybrał, jednak na końcu zawsze wszystko weryfikuje wynik, ale też otoczka związku i wizerunek. My dzisiaj przywiązujemy do tego wagę. Nie chcemy się wstydzić za to, co mamy w kraju. Ja czasami się wstydzę, jak czytam różne informacje – dodał.

Sprawdź także: Skandaliczna oprawa kibiców Cracovii. Klub wydał oświadczenie