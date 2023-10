Probierz uderzył w patetyczne tony. “Musiał ryknąć na towarzystwo”

fot. Imago / Łukasz Grochala / CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski ma za sobą nieudane październikowe zgrupowanie

W dwóch meczach Biało-czerwoni wywalczyli tylko cztery punkty

Kanał Łączy nas piłka opublikował kulisy ze spotkania Polska – Mołdawia

Ciekawymi wypowiedziami wyróżniali się Michał Probierz i Kamil Grosicki

Probierz wydarł się na piłkarzy reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma jeszcze matematyczne szanse na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy. W każdym razie nie wszystko zależy już od Biało-czerwonych. Wpływ na to mają bardzo nieudane eliminacje w wykonaniu polskiej ekipy.

Tymczasem ostatnio światło dzienne ujrzał materiał z kulisami meczu Polska – Mołdawia. W nich zostały umieszczone między innymi wypowiedzi trenera Michała Probierza, motywującego drużynę w przerwie, gdy to Mołdawianie prowadzili 1:0.

– Mieliśmy swoje sytuacje. Mieliśmy cztery sytuacje w tym momencie do rozegrania. (…) Czego my się boimy?! W piłkę grać?! Nakręcić się, to nie jest jeszcze nic przegranego. Trzeba szybko zdobyć bramkę na 1:1 i dać maksa, ile można – motywował selekcjoner reprezentacji Polski.

– Spokoju trochę przy tych sytuacjach. Wrócić do grania można spokojnie, bo jest tych sytuacji dużo. Nie możemy tylko nadziać się na jakiś kontratak. Musimy być zabezpieczeni. Szukać możliwości i pewności siebie – kontynuował Probierz.

Swoje dołożył także Kamil Grosicki, chcący pozytywnie nakręcić zespół. – Panowie, jest kur** 50 tysięcy ludzi na stadionie. Są ludzie, którzy w Was wierzą. Jest trener, który w Was wierzy. Musicie teraz sami uwierzyć w siebie. Jeszcze raz wam mówię – nie wierzycie w ogóle w siebie i w swoje umiejętności. Potraficie każdy grać w piłkę, tylko sprzedać to teraz na boisku – przekonywał TurboGrosik.

Czytaj więcej: Probierz czeka na powrót konkretnego gracza. To on może odmienić kadrę