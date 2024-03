Michał Probierz w rozmowie z Tomaszem Włodarczykiem odniósł się do sytuacji Piotra Zielińskiego w SSC Napoli. Jak wiemy, reprezentant Polski z uwagi na spodziewany transfer nie ma w ostatnich tygodniach zbyt wielu okazji do gry.

IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Probierz skomentował brak gry Zielińskiego w Napoli

Wynika to faktu, iż Polak ma opuścić klub

Selekcjoner nie obawia się jednak o formę reprezentanta

Probierz nie obawia się sytuacji Zielińskiego

Kontrakt Piotra Zielińskiego z Napoli wygasa po sezonie. Zdaniem mediów pomocnik po zakończeniu kampanii opuści drużynę Azzurrich i przeniesie się do Interu Mediolan, z którym już miał osiągnąć porozumienie. To sprawia, że w zespole z Kampanii Polak został odstawiony na boczny tor. Zieliński nie został zgłoszony do Ligi Mistrzów, a w Serie A gra bardzo mało.

To rodzi obawy o jego formę podczas Mistrzostw Europy, które odbędą się w czerwcu na boiskach w Niemczech. Czy Michał Probierz martwi się o dyspozycję jednego z kluczowych dla reprezentacji zawodników? -Wydaje mi się, że to się zmieni i będzie grał. Napoli musi awansować do pucharów, a Piotrek jest ważnym ogniwem. Jest trener, z którym już współpracował i który na niego stawia. I tu się o to nie obawiam. Z drugiej strony widać u Piotrka duży entuzjazm. Widać po nim tą radość z grania w kadrze – przyznał selekcjoner podczas rozmowy z Tomaszem Włodarczykiem na kanale Meczyki.pl w serwisie YouTube.

