fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Reprezentacja Polski pod wodzą Michała Probierza awansowała na Euro 2024

Robert Lewandowski mówi, co zmieniło się po zatrudnieniu Probierza

Kapitan reprezentacji Polski przyznaje, że pomysł zatrudnienia Fernando Santosa był nietrafiony

Lewandowski zadowolony ze współpracy z Probierzem

Reprezentacja Polski wywalczyła w marcu awans na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Wcześniej kompletnie zawaliła eliminacje, które zakończyła poniżej miejsca gwarantującego grę na Euro 2024. Biało-Czerwoni zaliczyli kompromitujące wpadki z Mołdawią, uznając przy tym wyższość Czechów oraz Albańczyków.

Po mistrzostwach świata PZPN zdecydował się na zatrudnienie Fernando Santosa. Uznany szkoleniowiec miał wznieść drużynę narodową na wyższy poziom, lecz ta współpraca zakończyła się kompletną katastrofą. Portugalczyk został zwolniony jeszcze przed końcem eliminacji. Robert Lewandowski przyznaje, że nie był to odpowiedni wybór.

– Myślę, że trener Santos… Że to nie było jego podwórko. Trafił na teren, który dla niego był obcy, nie wiedział pewnie wielu rzeczy. Nie potrafił się odnaleźć. Brak komunikacji między trenerem a innymi osobami to było dla niego coś, co powodowało, że ciężej mu było pracować – wspomina kapitan reprezentacji Polski.

Santosa zastąpił Michał Probierz. Choć po mianowaniu go nowym selekcjonerem nie brakowało głosów, że to poważny błąd, w ostatecznym rozrachunku wywiązał się ze swojego zadania, jakim był awans na Euro. Lewandowski tłumaczy, że Probierz odbudował atmosferę wewnątrz zespołu.

– Trener Probierz jest fair. Nawet gdy ma podjąć ciężką decyzję, mówi, co myśli. Powie to w cztery oczy, nawet jeśli to trudne. A piłkarz zawsze będzie szanował szczerość. Szczerość i jasny przekaz, jak chcemy grać, co chcemy grać i to, że cały czas nas wspiera, pomaga w tym, żebyśmy uwierzyli w siebie – czasami najprostsze rzeczy są najbardziej efektywne. Probierz wie, czego potrzebujemy, ale też wie, w jaki sposób to nam przekazać – wyjaśnia w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

Zobacz również: Lewandowski zakończy karierę w Barcelonie? “To jeszcze nie ten moment”