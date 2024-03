SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek ujawnił, że myślał o Michale Probierzu w roli selekcjonera

Były prezes PZPN zastąpił jednak Jerzego Brzęczka Paulo Sousą

Kadra pod wodzą Probierza właśnie awansowała na Euro 2024

Boniek uchyla rąbka tajemnicy

Reprezentacja Polski we wtorek zakwalifikowała się na Euro 2024 w Niemczach. Nasza droga na ten turniej wiodła przez baraże i mecze z Estonią oraz Walią. Finalnie jednak okazała się pomyślna, a spora w tym zasługa Michała Probierza, który objął kadrę narodową w trudnym momencie po Fernando Santosu i zdołał zakończyć cykl eliminacyjny z sukcesem. Teraz jednak Zbigniew Boniek ujawnił, że chciał zatrudnić byłego trenera m.in. Cracovii za czasów swojej prezesury. A dokładnie chodzi o moment, w którym Jerzego Brzęczka zastępował Paulo Sousa.

– Doszedłem do wniosku, że chcę zmienić trenera. Wtedy wydawało mi się, że muszę szukać tylko za granicą. Ale szczerze mówiąc, myślałem też o Probierzu, był wtedy trenerem i wiceprezesem Cracovii, więc uznałem, że to jest za duże obciążenie i nie wracałem do tego tematu – powiedział w rozmowie z portalem “Meczyki.pl” popularny “Zibi”.

Czytaj więcej: Xabi Alonso zdecydował. Tak argumentował swój wybór