Piotr Matusewicz / PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Polska – Austria. Moder tonuje nastroje

Obie reprezentacje rozpoczęły Euro 2024 od porażek. Polska musiała uznać wyższość Holandii, natomiast Austria przegrała z Francją. Dlatego bezpośredni mecz ekip Michała Probierza i Ralfa Rangnicka będzie miał wagę finału. Ten, kto sięgnie po trzy punkty, zdecydowanie przybliży się do awansu do kolejnej fazy.

Kto jest faworytem piątkowego starcia? Zarówno Polacy, jak i Austriacy w swoich pierwszych meczach zaprezentowali się na tyle dobrze, że trudno jednoznacznie wskazać potencjalnego zwycięzcę. Jednak Biało-Czerwoni dysponują pewnego rodzaju przewagą, o czym mówił Jakub Moder.

– Chociaż Austriacy grali dzień później niż my, nadal mają dużo czasu na regenerację i przygotowanie do piątkowego pojedynku. Większość z tych piłkarzy w swoich klubach grała co trzy dni. Te 30 godzin różnicy między naszym meczem z Holandią i meczem Austria – Francja to pewna przewaga. Sztab szkoleniowy może spokojnie ustalić nam plan treningów. Jednak nie szukałbym tutaj nic większego.

Spotkanie Polska – Austria odbędzie się w piątek 21 czerwca o godzinie 18:00 na Olympiastadion w Berlinie. Ten mecz będzie miał kluczowe znaczenie dla sytuacji obu drużyn na Euro 2024.

Zbacz także: Bartosz Bereszyński przeanalizował Austriaków. Na to Polacy muszą zwrócić uwagę