SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Bereszyński

Bartosz Bereszyński: Austria pokazała intensywność i jakość piłkarską

Dzisiaj o godzinie 10:40 odbyła się kolejna konferencja reprezentacji Polski, która przebywa w Niemczech na mistrzostwach Europy 2024. Podopieczni Michała Probierza w 1. kolejce fazy grupowej nieznacznie przegrali z Holandią (1:2). Następnym rywalem Biało-Czerwonych będzie Austria, która wczoraj wieczorem uległa Francji (0:1). Bartosz Bereszyński oglądał to spotkanie i podzielił się swoimi wnioskami. Prawy obrońca wskazał atuty naszego najbliższego przeciwnika.

– Mecz był bardzo intensywny. Myślę, że Austriacy mogą mieć podobne odczucia, jak my po pierwszym spotkaniu. Na pewno czują niedosyt. Zaprezentowali się z dobrej strony. Trzy punkty Francuzom dała bramka samobójcza. Reprezentacja Austrii to bardzo ciekawy zespół, który potrafi się dostosowywać do rywali pod względem taktycznym. Nie mam więc przekonania, czy z nami zagrają w ten sam sposób, co z Francją – powiedział Bartosz Bereszyński podczas wtorkowej konferencji prasowej.

– Pierwszym wnioskiem po wczorajszym meczu, który rzucił mi się w oczy, jest intensywność oraz jakość piłkarska Austriaków. Nie mają może wielkich piłkarzy, ale jest to bardzo dobra drużyna, która gra zespołowo i potrafi ciekawie rozgrywać piłkę w ofensywie – dodał prawy obrońca.