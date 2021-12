Stowarzyszenie Sportowa Kultura Na zdjęciu: Pierwszy mecz reprezentacji Polski

Piłkarska reprezentacja Polski zadebiutowała oficjalnie 100 lat temu meczem z Węgrami. Było to wyjątkowe wydarzenie i warto o nim pamiętać. Z tej okazji Stowarzyszenie Sportowa Kultura przygotowało wyjątkowy film, w którym przedstawione zostały kulisy przygotowania do tego spotkania, jego przebieg, a także opisano bohaterów, jacy pojawili się na boisku. Partnerem produkcji są serwisy Goal.pl i Zanim powstała liga.

Film “100 lat od reprezentacyjnego debiutu” będzie miał premierę 18 grudnia o godzinie 19:21

Będzie opowiadał o kulisach tego spotkania i piłkarzach, którzy wzięli w nim udział

Ta produkcja to hołd i upamiętnienie zawodników i działaczy w setną rocznicę tego wydarzenia

Reprezentacja Polski – pierwszy mecz

Polska chciała jak najszybciej po odzyskaniu niepodległości istnieć także na sportowej mapie Europy i świata. Dlatego czyniono starania, aby reprezentacja naszego kraju mogła uczestniczyć w oficjalnych międzynarodowych meczach. Pierwszy taki udało się rozegrać 18 grudnia 1921 roku w Budapeszcie, a rywalem Biało-czerwonych była reprezentacja Węgier.

Węgry były wtedy silniejszą drużyną, niespodzianki nie było i Polacy w debiucie ponieśli porażkę. To jednak tylko kilka faktów z tamtego zdarzenia. Znacznie więcej przedstawia film “100 lat od reprezentacyjnego debiutu”, w którym możemy zobaczyć całą otoczkę. Jaka była wówczas sytuacja w kraju, jak szykowano się do historycznego, pierwszego meczu, kto był gwiazdą naszego zespołu i dlaczego to spotkanie w tym terminie mogło nie dojść do skutku?

Już 18 grudnia, w setną rocznicę pierwszego meczu reprezentacji Polski premierę będzie miał niezwykły film o tym wydarzeniu. Serwis Goal.pl, który jest partnerem tego projektu, o godzinie 19:21 na swoich łamach pokaże go w całości. Zapraszamy!



Poniżej prezentujemy zapowiedź.