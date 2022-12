PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Temat odejścia Czesława Michniewicza z reprezentacji Polski zdominował polskie media w czwartkowe południe. Do tych wydarzeń na łamach TVP Sport odniósł się były trener polskiej kadry Antoni Piechniczek, który przyznał, że podjąłby inną decyzję.

Czesław Michniewicz żegna się z reprezentacją Polski

Antoni Piechniczek nie zgadza się z decyzją PZPN

Jego zdaniem dotychczasowy selekcjoner powinien zostać na stanowisku

Piechniczek ma swoje zdanie na temat zwolnienia Michniewicza

PZPN oficjalnie poinformował, że Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Stało się więc to, na co zanosiło się od kilkunastu dni. Media od dłuższego czasu były przekonane, że dotychczasowy selekcjoner ustąpi ze stanowiska. Cezary Kulesza podjął decyzję, z którą nie do końca zgadza się Antoni Piechniczek.

– Podjąłbym inną decyzję i zostawił Czesława Michniewicza w roli selekcjonera. Próbowałbym też wyjaśnić wszystkie nieporozumienia we własnym gronie. Zebrałbym drużynę i trenera i porozmawiał. Dlaczego? Dlatego, że trener swoją pracę wykonał. Wygrał baraż, utrzymał Ligę Narodów, przeszedł do historii po 36 latach awansując z grupy. Wszystko to miałoby się kończyć, tym, czym się skończyło? Zwolnieniem? To zbyt proste, choć prezes ma takie prawo – przyznał w rozmowie z TVP Sport Antoni Piechniczek.

Jak zrobić, by następca Michniewicza nie został wariatem Jeśli musiało dojść do zmiany selekcjonera reprezentacji Polski, to lepszy moment trudno było sobie wymarzyć. Ale i to nic nie da, jeśli PZPN teraz źle rozegra rozmowy z osobą, która zastąpi Czesława Michniewicza. PZPN dokonuje właśnie najważniejszego wyboru selekcjonera od 2013 roku Robi to dysponując największymi aktywami, jakich potrzebuje – odpowiednim budżetem oraz – może Czytaj dalej…

– Michniewicz jest największym przegranym w tej sytuacji. Pytanie moje brzmi, w jakim miejscu jest teraz nasza reprezentacja? Czy nie jesteśmy w takim miejscu, jak niespełna rok temu? Czyli uciekł nam Sousa, wspaniały trener, który wyprowadził duże pieniądze z kasy i zatrudniliśmy Michniewicza, który zrealizował wszystkie plany i został zwolniony? I co teraz? I przyjedzie kolejny zagraniczny, który wyciągnie z kasy wartościowy kontrakt i wiele nie osiągnie – dodał Piechniczek.

Czesław Michniewicz poprowadził reprezentację Polski w 13 meczach. Wygrał pięć z nich i tyle samo razy przegrał. Trzy pojedynki zakończyły się remisami. Mimo, iż Biało-Czerwoni osiągnęli wyniki, które były przed nimi stawiane to styl, jaki prezentowali był mocno krytykowany przez wielu ekspertów i kibiców.

Zobacz również: Stało się nieuniknione. Czesław Michniewicz zwolniony!